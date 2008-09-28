Bursaspor son nefeste



Bursaspor, Turkcell Süper Lig'in 5. haftasında Kocaelispor'u deplasmanda 3-2 yendi. Yeşil-beyazlıların galibiyet golü 90+1'de Romaschenko'dan geldi.







Turkcell Süper Lig'in 5. haftasında Kocaelispor ile Bursaspor, İzmit İsmetpaşa Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk yarısı 2-2 eşitlikle sona eren karşılaşmada, Bursaspor 90+1'de bulduğu golle sahadan 3-2 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.



Mücadelede konuk Bursaspor'un gollerini 26 ve 32. dakikalarda Sercan ile 90. dakikada Maxim Romaschenko kaydederken, ev sahibi Kocaelispor'un golleri 29 ve 45. dakikalarda Serdar Topraktepe'den geldi.



Bursaspor'a 3 puanı getiren golün sahibi Maxim Romaschenko, oyuna 88. dakikada Sercan'ın yerine dahil oldu.



Bursaspor bu galibiyetle 5. hafta sonunda puanını 12'ye yükseltirken, Engin İpekoğlu'nun yerine teknik direktörlük görevi için Yılmaz Vural ile anlaşan Kocaelispor 1 puanda kaldı.





KOCAELİSPOR: 2 - BURSASPOR: 3



Stat: İsmetpaşa



Hakemler: Aytekin Durmaz xxx, Adil Sinem xxx, Cemal Bingül xxx



Kocaelispor: Serdar Kulbilge x, Duşan x (Dk. 67 Cesar x), Semavi xx, Hamza x (Dk. 46 Jestroviç x), Kemal xx, Bülent x, Taner xx, Serdar Topraktepe xxx (Dk. 79 Musa Kuş ?), Tutoriç xx, Serkan xx, Ufuk xx



Bursaspor: Ivankov x, Veli xx, Ömer xx, İbrahim x, Bekir xx, Mustafa Sarp x, Yusuf xxx, Mustafa Keçeli xxx, Fabricio Ramos Melo x (Dk. 46 Volkan x), Gökhan x (Dk. 58 Adriano Bizerra Melo x), Sercan xxx (Dk. 88 Romaschenko xxx)



Goller: Dk. 29 ve 45 Serdar Topraktepe (Kocaelispor), Dk. 26 ve 32 Sercan, Dk. 90 Romaschenko (Bursaspor)



Sarı Kartlar: Dk. 85 Jestroviç, Dk. 90 Semavi (Kocaelispor), Dk. 34 Sercan, Dk. 69 Mustafa Keçeli, Dk. 89 Volkan (Bursaspor)





İLK YARI



4. dakikada Serdar Topraktepe'nin pasında ceza alanı dışı sağ çaprazındaki Semavi'nin sert şutunda, top az farkla kale direğinin üstünden auta gitti.





8. dakikada Kemal'in kullandığı köşe vuruşunda ceza alanında iyi yükselen Tutoriç'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla kale direğin üstünden auta çıktı.



26. dakikada ceza alanındaki Yusuf'un ortasında, arka direk önünde Sercan'ın kafa vuruşunda, top kaleci Serdar Kulbilge'nin sağından filelere gitti: 1-0.



29. dakikada Taner'in sağdan ortasında ceza alanındaki Serdar Topraktepe'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak Bursaspor filelerini havalandırdı: 1-1.



32. dakikada Bekir'in uzun pasında ceza alanı dışında topla buluşan Sercan'ın aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak 2. kez Kocaelispor filelerine gitti: 2-1.



37. dakikada Taner'in sağdan pasında ceza alanında uygun pozisyondaki Bülent'in vuruşunda, açıyı iyi kapatan kaleci Ivankov'un ayaklarına çarpan top kornere gitti.



41. dakikada Bursaspor savunmasının hatasını iyi değerlendiren Serdar Topraktepe, Veli'nin müdahalesine karşın sol çaprazdan ceza alanına girdi. Serdar Topraktepe'nin vuruşunda, açıyı iyi kapatan Ivankov'a çarpan top kornere gitti.



45. dakikada Taner'in sağdan çektiği şut kaleci Ivankov'un ayağından sekerek uygun pozisyondaki Serdar Topraktepe'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda da meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-2 .



Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi.



İKİNCİ YARI



54. dakikada Taner'in pasıyla ceza alanına giren Serdar Topraktepe'nin vuruşunda, açıyı iyi kapatan Ivankov'a çarpan top taca çıktı.



55. dakikada Sercan'ın ceza alanına girerken çektiği sert şut kaleci Serdar Kulbilge'den döndü. Ceza alanı yayı üzerinde topu önünde bulan Yusuf'un çektiği sert şutta, meşin yuvarlak az farkla kale direğinin üstünden auta gitti.



72. dakikada Mustafa Keçeli'nin pasında ceza alanındaki Yusuf'un şutunda, kaleci Serdar Kulbilge'yi geçen topu gol çizgisi önünden Ufuk uzaklaştırdı.



86. dakikada İbrahim'in ceza alanındaki Volkan'a pasında, kaleci Serdar Kulbilge hızlı davranarak topa sahip oldu.



90. dakikada Romaschenko'nun yaklaşık 35 metre mesafeden kaleyi önden gören bir noktadan kullandığı serbest vuruşta, top kaleci Serdar Kulbilge'in solundan filelere gitti: 3-2.



Karşılaşma, konuk ekip Bursaspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

