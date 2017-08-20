Bursaspor son nefeste

Süper Lig'in 2017-18 sezonunda teknik direktör değişikliğine giderek Fransız Paul Le Guen'i başa getiren ve ilk hafta Başakşehir'e 2-0 mağlup olan Bursaspor, 2'nci haftada evinde Alanyaspor'u Delarge'ın son dakika golüyle 3-2 mağlup etti.

Bursaspor'a galibiyeti getiren goller Badu, Batalla ve Delarge'dan gelirken, Alanyaspor'da Mbilla ve Vagner Love'un golleri yeterli olmadı.

Ev sahibi Bursaspor, 38'de Batalla'nın asistinde Badu'nun golüyle öne öne geçti: 1-0. 44'te ilk golün asistini yapan Batalla, penaltıdan Alanyaspor filelerini havalandırdı: 2-0.

İlk yarı 2-0 Bursaspor üstünlüğüyle tamamlanırken, 62'de Alanyaspor M'Billa ile Emre Akbaba'nın asistinde farkı 1'e indirdi. Geçen hafta çok güzel bir gol atan Emre, 67'de de Brezilyalı golcü Vanger Love'a asistini yaptı ve karşılaşmada eşitlik sağlandı: 2-2.

90'da 1 gol ve 1 asistle oynayan Arjantinli Batalla, takımını ipten aldı. Batalla'nın pasında topla buluşan Delarge, takımına galibiyeti getiren golü attı: 3-2.