-BURSASPOR SCOTT CARSON İLE ANLAŞTI BURSA (A.A) - 16.06.2011 - Bursaspor'un, İngiltere'nin West Bromwich takımının kalecisi Scott Carson ile 3 yıllığına anlaştığı öğrenildi. Kalecisi Ivankov ile yollarını ayırdıktan sonra arayışlarını İngiltere'de sürdüren yeşil-beyazlılar, Scoott Carson'da karar kıldı. Bursaspor Transfer Komitesi üyesi Erkan Kamat'ın yürüttüğü görüşmeler sonucunda İngiliz kaleci ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi. Önümüzdeki hafta Bursa'ya gelmesi beklenen 26 yaşındaki genç file bekçisinin, kendisini yeşil-beyazlı yapan sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.