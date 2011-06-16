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Spor

BURSASPOR SCOTT CARSON İLE ANLAŞTI BURSA (A.A)

16 Haziran 2011 23:39

-BURSASPOR SCOTT CARSON İLE ANLAŞTI BURSA (A.A) - 16.06.2011 - Bursaspor'un, İngiltere'nin West Bromwich takımının kalecisi Scott Carson ile 3 yıllığına anlaştığı öğrenildi. Kalecisi Ivankov ile yollarını ayırdıktan sonra arayışlarını İngiltere'de sürdüren yeşil-beyazlılar, Scoott Carson'da karar kıldı. Bursaspor Transfer Komitesi üyesi Erkan Kamat'ın yürüttüğü görüşmeler sonucunda İngiliz kaleci ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi. Önümüzdeki hafta Bursa'ya gelmesi beklenen 26 yaşındaki genç file bekçisinin, kendisini yeşil-beyazlı yapan sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.

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