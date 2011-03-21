Bursaspor şampiyonluktan uzaklaşıyor

T24 - Bursaspor ile Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'de 26. haftanın son maçında Bursa'da golsüz berabere kaldı. Şampiyonluk yarışında büyük bir yara daha alan yeşil beyazlılar, Fenerbahçe ile Trabzonspor'un 9 puan gerisinde kaldı.



Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’de 26. haftanın kapanış maçında Ankaragücü’nü ağırladı.



Son 2 haftada 4 puan kaybederek zirve yarışında büyük yara alan yeşil beyazlı ekip, başkent temsilcisi ile de berabere kalarak Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 9 puan gerisinde kaldı.



Bursaspor bu beraberlikle puanını 51’e çıkartırken Fenerbahçe ve Trabzonspor ile arasındaki puan farkı 9’a yükseldi. Sahadan eli boş ayrılan Ankaragücü de 32 puana çıktı.



Maça hızlı başlayan taraf Ankaragücü oldu. Özellikle sağ kanattan yaptığı ataklarla etkili olmaya çalışan konuk ekip, kaleci Ivankov’u geçmeyi başaramadı.

İlk dakikalarda oyunu kendi yarı sahasında kabul eden Bursaspor ise, hızlı hücumlarla rakip fileleri havalandırmayı denedi; ancak skoru değiştiremedi ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına daha etkili başlayan Bursaspor oldu. Daha fazla risk alarak ileri çıkmaya başlayan yeşil beyazlı ekip, rakip kalede Miller ve Altidore ile net fırsatlar yakalasa da bu pozisyonları golle süsleyemedi.

Ankaragücü ikinci yarıda daha kontrollü bir oyun sergilerken, rakip fileleri havalandıramadı ve karşılaşma başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi.





MAÇTAN DAKİKALAR



Karşılaşmanın ilk tehlikeli atağını 8. dakikada Bursaspor geliştirdi. Orta alana yakın bir yerden kazanılan serbest atışı kullanan Bekir Ozan topu ceza yayının olduğu bölgeye doğru gönderdi. Ömer Erdoğan, topu kafayla penaltı noktasına doğru yolladı. Miller'in yakın mesafeden kafa vurşunda top kaleci Özden'de kaldı.



15. dakikada Bursapor'un atağında Batalla'nın pasıyla ceza yayı üzerinde buluşan Volkan'ın sert şutunda kaleye giden topu Özden son anda yumruklayarak kornere çeldi.



31. dakikada Bursaspor'un kazandığı serbest atışı Ozan İpek kullandı. Bu oyuncunun yaklaşık 30 metreden yerden kaleye gönderdiği sert topu Özden son anda tokatlayarak kornere gönderdi.



42. dakikada Ankaragücü net bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Özgür'ün pasıyla soldan ceza sahasına giren Bednar, topa çaprazdan sert vurdu. Serdar'a çarpıp köşeden filelere doğru giden topu Ivankov son anda tokatlayarak kornere çeldi.



Bu arada maçta dakikalar 6'yı gösterirken Bursasporlu taraftarlar ''Ankaragücü'' lehine tezahürat yaptı. 16. dakikaya gelindiğinde bu kez Ankaragücü taraftarları ''Bursaspor'' diye bağırdı. İki takım taraftarların bu davranışı tribünlerden büyük alkış aldı.





İlk yarı golsüz sona erdi.





İKİNCİ DEVRE



56. dakikada Ankaragücü'nün kazandığı serbest atışı Sapara kullandı. Sapara'nın çaprazdan orta şut karışımı vuruşunda defansa çarpan top Ivankov'da kaldı.



57. dakikada gelişen Ankaragücü atağında sol kanattan hareketlenen Özgür topu penaltı noktasına doğru ortaladı. Gabric'in kafa vuruşunda köşeden kaleye giden topa Ivankov iki hamlede sahip oldu.



65. dakikada Bursaspor mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Altidore'nin pasıyla sağdan ceza sahasına giren Miller, kaleci Özden ile karşı karşıya kaldığı anda topa sert vurdu. Meşin yuvarlak direğin hemen yanından auta çıktı.



68. dakikada Bursapor atağında kazanılan serbest atışı kullanan Ali topu penaltı noktasına doğru gönderdi. Ozan İpek'in kafa vuruşunda top kaleci Özden'de kaldı.



69. dakikada Ankaragücü atağındı Vittek, ceza sahasının hemen önünde bulduğu sert bir vuruşla yerden kaleye gönderdi. Top, kaleci Ivankov'da kaldı.



75. dakikada sağ kanattan kazanılan korner atışını kullanan Ali topu penaltı noktasına doğru gönderdi. Ömer'in kafa vuruşunda top arka direğe doğru yöneldi. Pozisyonu iyi takip eden Miller'in röveşata vuruşunda top üstten auta çıktı.



77. dakikada Miller'in pasıyla ceza sahasına giren Altidore'nin vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı.



Maç başladığı gibi golsüz sona erdi.







