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Spor

BURSASPOR ŞAMPİYONLUK UMUDUNU YİTİRMEDİ BURSA (A.A)

06 Nisan 2011 14:17

-BURSASPOR ŞAMPİYONLUK UMUDUNU YİTİRMEDİ BURSA (A.A) - 06.04.2011 - Bursaspor Yönetim Kurulu üyesi İrfan Koç, ''Oynayacağımız 7 maçı da kazanıp ligi zirvede bitirmek istiyoruz'' dedi. Koç, geçen hafta Fenerbahçe deplasmanında şampiyona yakışır bir maç çıkardıklarını, önemli pozisyonlar ürettiklerini ve sahadan 2 puan kaybederek ayrılan taraf olduklarını söyledi. Ligde son 4 haftadır şanssız sonuçlar aldıklarını hatırlatan Koç, ''Oynayacağımız 7 maçı da kazanıp ligi zirvede bitirmek istiyoruz. Şampiyonluk şansımız az gibi görünse de sürprizler olabilir, rakiplerimiz puan kaybedebilir'' diye konuştu. Koç, Medical Park Antalyaspor ile cuma günü yapacakları maçtan mutlak 3 puanla ayrılmayı planladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: ''Cuma akşamı zorlu bir maç yapacağız. Rakibimiz geçen pazartesi günü Galatasaray'ı 3-0 gibi net bir skorla yenerek moral buldu. Güzel ve zevkli bir maç olacağını düşünüyorum. Bizim hedefimiz zirve ve şampiyonluk. O nedenle puan kaybına tahammülümüz yok. O nedenle 3 puandan başka düşüncemiz yok. Stadı dolduracak taraftarlarımızın da desteğiyle 90 dakika sonunda istediğimiz sonucu alacağımızı düşünüyorum.''

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