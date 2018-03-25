Bursaspor: Şampiyonluğumuz, her ağzını açtığında hedef gözetmeksizin düşmanlık saçan bu şahsiyetin diline yakışmayacak kadar değerlidir

Bursaspor Kulübü, Aziz Yıldırım'ın "FETÖ müdahale etti, Bursaspor şampiyon oldu" açıklamasına zehir zemberek bir cevap verdi.

Bursaspor'un resmi internet sitesinden yayınladığı açıklama şu şekilde:

"2010 yılında kazandığımız ve futbol kamuoyunun vicdanıyla zihnindeki yerini “tertemiz“ vurgusu ile alan şampiyonluğumuz, söz konusu şahsın seçim malzemesi seviyesine indiremeyeceği kadar yüce ve yüksek olduğu gibi, Türk futbol ailesinin büyük çoğunluğunun artık yaka silktiği ve her ağzını açtığında hedef gözetmeksizin kin nefret ve düşmanlık saçan bu şahsiyetin diline yakışmayacak kadar da değerlidir.



Türk futbol kamoyunun iki şampiyon camiasını birbirine düşürmekten başka hiç bir gayesi olmayan bu akıl dışı ithamlara zerre kadar itibar göstermediğimizin bilinmesini istiyor, bununla birlikte hamurunda sadece hak, hukuk, alın teri ve emek olan o tarihi başarımıza uzanan zehirli dile TFF ve hukuk çerçevesinde hak ettiği cevabın verilmesi hususunda gerekli girişimleri başlatmış bulunuyoruz.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

BURSASPOR KULÜBÜ