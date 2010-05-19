Bursaspor şampiyon oldu diye lig temiz midir?

T24- Fenerbahçe Başkanı, iki yıl daha kulübün başında olacağını açıkladığı basın toplantısında Beşiktaş kalecisi eski Fenerbahçeli Rüştü'nün yediği golü şaibeli bulduğunu söyledi. Yıldırım, Melih Gökçek'e de "Ya sporu bırak ya siyaseti" dedi. Beşiktaş Kulübü konuyla ilgili sert bir yazılı açıklama yaparken açıklamada "Şu bir gerçektir ki Türk futbol kamuoyu Sayın Yıldırım'ın bu tarzından, bu yaklaşımından sıkılmıştır" denildi. Ankara Büyüjkşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de Aziz Yıldırım'ın kendisiyle ilgili sarf ettiği sözler nedeniyle kendisinden özür dileyeceğini ifade etti.





RÜŞTÜ'DEN YILDIRIM'A JET YANIT





Fenerbahçe'de 4 yıl içinde ikinci kez son haftada kaçan şampiyonluğun ardından, Başkan Aziz Yıldırım ve ekibi göreve devam kararı aldı.

Yönetim kurulu toplantısında "İstifa edelim" diyen bazı yöneticilere rağmen, görevlerinin başında olduklarını belirten Yıldırım, basın toplantısında çok çarpıcı açıklamalar yaptı.

Aziz Yıldırım: Şikayet etme hakkım yok mu?

Değerli Fenerbahçeliler değerli dostlar, üzüntülüyüz. Hak etmediğimiz bir durumla karşı karşıyayız.

Pazar günü maçın sonunda bir topu 3 direğin içerisinden geçirmiş olsaydık bugün çok daha farklı olacaktı. Basın da şampiyonlukta Aziz Yıldırım'dan bahsedekti. Bu durum da bence başarıdır ki bu başarıda sadece Aziz Yıldırım yoktur. Herkes vardır. İyiliklerde nasıl ben varsam kötülüklerde de ben varım. Bir suç varsa suçlu benim, kabul ediyorum. Bir terslik oldu mu hep Aziz Yıldırım istifa ediyor, gidiyor. Peki benim hiç mi şikayet etme hakkım yok. Biz hiçbir yere istifa ediyoruz, gidiyoruz dedik mi? Deportivo tarihi boyunca hiç şampiyonluk olmamıştı ve iyi futbolcuları son dakikada penaltı kaçırınca şampiyon olamamıştı. Bunlar sporda hep olur. Burada bizi üzen Fenerbahçe ayrılmıştır ve geri kalan bir olmuştur. Önce can sonra canan diyen Melih Gökçek Bursaspor şampiyon olsun diyebilmiştir. Sayın Gökçek bir belediye başkanı bir siyasetçidir. Bizim kanunlarımıza göre siyasetçiler sporda olamaz. Hangi gerekçeyle bu şekilde televizyonlara çıkıp konuşabilir. Şimdi soruyorum acaba bu söylediklerini kendi mi yaptırdı. Bizim şampiyonluk yolumuzdaki yürüyüşümüzde ligi şaibeli hale getirdiler. Bugün de hakemlere kızıyoruz ve aralarında yeteneksizler olduğunu söylüyoruz. Ama hiçbir zaman bilerek yapılıyor demedik. Yetenekten eğitimden söylüyoruz. Ankaragücü yöneticisi daha maç başlamadan 15 gün önce Melih Gökçek'ten habersiz açıklamalar yapıyor ortamı geriyor. Hakem belli diyor. O hakem Mustafa Kamil Abitoğlu'ydu ama bizim maça verilmedi. Zannedersem bir kaç önceki maçlarında hakem oydu. Ve o maçı Ankaragücü kazanmıştı.





Gökçek ya siyaset yapsın ya da spor adamı olsun





Melih Gökçek karar vermeli ne yapacağına. Ya siyaset yapsın ya da spor adamı olsun. Bizim kanunlarımızda belediye başkanları spora giremez ve belediye gelirlerini kulüplere aktaramaz. Ben de İstanbul Belediye Başkanı Sayın Topbaş'dan rica ediyorum, İstanbul'daki hafriyat işlerini almaya talibiz.

Sayın Bakanımız Özak'a da bir şeyler söylemek istiyorum. Denizli'de de birşey ayarlamamıştık bugün de ayarlamadık ve olmadı. Topun canı vardır derler ve topun canı istemedi diyeceğiz. Ama futbol takımımızda emeği geçenleri, bekçimizden antrenörüne ve futbolcularımıza emeğinin karşılığı için teşekkür ediyorum.

Söz verdim şampiyon olacağız diye. Son maça kadar da getirdik ama olmadı. Sözümüzü yerine getirmek için de elimizden geleni yaptık ama olmadı. Kimse de denemediler diyemez.



Kulüpten ayrılanlar düşmanlık yapıyor





Bu kulübün ekmeğini yiyenler ve ayrılanlar Aziz Yıldırım düşmanlığı yapıyor. Aziz Yıldırım da yarın gidecek, ömrünün sonuna kadar burada kalacak değil. Buradan ayrılanlar Bursa şampiyon olsun diyebiliyor. Mesela Rüştü, rakip takımı arıyor ve kazanın diyor. Bursa maçından önce aradım "İnşallah iyi oynarsın da sana bir leke gelmez" diye. Neden arıyorsun, çıksın aramadım desin. Beşiktaş kalecisinin bu takımlarla ne işi olabilir... O zaman Bursa'da yediği golde bana şaibeli geliyor. Ayıp denen bir şey var. Daha kötü şeyler söylememek için kendimi tutuyorum. Bana düşman olabilirsiniz ama Fenerbahçe camiasına olamazsınız. Yemek yediğiniz yere bu şekilde ayıp edemezsiniz.

Kanunları yeniden ele alıp, suçlamalarda bulunanların ispat yamadıkları zaman savcıdan hakime gönderilip serbest bırakılmaları lazım. Ankaragücü yöneticisi öyle duydum one göre konuştum diyerek serbest kalırken acılarını bizler çekiyoruz.

Fenerbahçe taraftarına teşekkür ediyorum, ediyoruz. Ama şu uyarıyı da yapmam lazım. Destek olurken takımlarının zarar görmesinden de kaçınılması lazım. Mesela Kasımpaşa maçını seyircili oynasak bugün farklı olabilirdi. Seneye de taraftarsız başlayabiliriz. O yüzden destek verirken de dikkatli olmalıyız. Ama sezon başından beri yapılan verilen destek için çok teşekkür ediyorum.

Pazar günü olanlardan sonra Daum ile Aykut ile yazılar çıktı ama daha konuşamadık bile kendi aramızda. Daha biz hiçbir şey yapmadan herkesin gönderilmesini kavga çıkmasını sağlıyorsunuz. Lütfen dikkatli haber yapalım. Biz yöneticiler en başta ben herkesle tek tek konuşacağım ve karar vereceğiz. Biz ihale bir kişiye yıkılmaz. Bize yakışmaz. Konuşarak birlikte dikkatlice karar vereceğiz.

'Kötü adam değilim'

Anonsla ilgili olarak, arkadaş televizyonlara çıktı anlattı ne olduğunu. Kendisi o anda yanlış yönlendirilmiştir. Hatalı bir şey yapmış, psikolojik davranmıştır. İyi biridir. İyi tanırız. 12 yıldır da kulübümüzde çalışmaktadır. Her işi yapmaktadır. Bir de o anonsu bir yaptırdık dendi. Yok o anonsçuyu dövmüşüm. Neden döveyim. Ben kimseyi dövmem. Ben çağırdım ne oldu dedim. Dedi böyle böyle... Git dedim bul onu gel. Ondan sonra emniyet almış götürmüş. Bugüne kadar benim birine bir şey yaptığımız gören oldu mu? Üzülüyorum. Kötü adam yaratmak için beni çok kullandınız. O kadar da kötü adam değilim.

Fenerbahçe büyük camiadır. Gerekenleri yaparız ve gereğini yeniden yapacağız. İki yıl daha buradayım demiştim ve yeniden söylüyorum süre bitene kadar buradayım. Yeni arkadaşlarla, daha güçlü kuvvetli olmak için arkadaşlarımla birlikte olacağız.

Ama rica ediyorum biz resmi bir açıklama yapmadan hatalı işler yapmayalım. Bizler de üzülüyoruz sizler de üzülüyorsunuz.

Önümüzdeki sezon erkek basket, erkek voleybolda amacımız final fourdur. Amatör şubelerle de daha başarılı olacağız. Futbolda da bir şeyler yapacağız. Fenerbahçe 300 trilyonların üzerinde bütçesi olan bir takımdır. İyi oyuncular alacağız. Hep geleceğe yönelik adımlar atacağız. Başkan yönetici her zaman bulunur. Ama doğru adımlar atmak lazım.

Pazar gününden sonra bizi arayan iyi kararlar vermemiz gerektiğini söyleyenlere huzurunuzda teşekkür ediyorum.

Türkiye'de tek büyük var. O da Fenerbahçe'dir. Fenerbahçe Türkiye'de tek büyüktür. Diğerleri de bizi örnek alarak yanımıza gelmeye çalışmalıdır.

Şekip Mostralıoğlu’nun açıklamaları

Değerli Fenerbahçeliler şampiyon olan Bursaspor'u kutluyor ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyoruz. Futbolcularımızı da kutluyoruz. Son 90 dakikaya kadar taşınan şampiyonluk yarışında ellerinden geleni yaptılar. Nasıl Bursaspor'un şampiyonluğunu bugün alkışlıyorsak biz de şampiyon olsak tertemiz bir şampiyonluk yaşamış olacaktır. Ligde son haftalarda aldığımız serti galibiyetlerden sonra birçok dedikodu yapıldı ve hatta bir takım rakip futbolcuların maç sattığı bile iddia edildi.

Süper Lig'in büyük takımlarından birinin başkanı şampiyonluk iddiaları kalmadığında "lig temiz değil" dedi ve hatta bir devlet bakanımız da aynısını yaptı.

Bursasporlu bir futbolcu şampiyonluk sevincini yaşarken gayet saf bir şekilde "Trabzonsporlu futbolcularla maçtan önce konuşmuştuk bizi yanıltmadılar" dedi.

Bütün bu örnekler ligimizin durumu. Galibiyetlerimizde atılan taçlar kornerler tartışılırken rakibimizin hiçbir pozisyonu konuşulmadı.

Futbol dünyasının derin devleti olarak tartışılan kulübümüz son maçında mı bunu yapamadı. Son maçta mı şampiyonluğu kaçırdık yapamadık.

Fenerbahçe hakkında bu tip ithamlarda bulunanları bir kez daha lanetliyoruz.

Fenerbahçe düşmenlığının boyutlarını bir kez daha gördük.

Fenerbahçe'nin şampiyonlukları hak edilmiş ve kirletilemez şampiyonluklardır. Şimdi Bursaspor şampiyon olduğu için mi lig temiz. Bu nasıl bir düşüncedir, ayıptır. Bu tip kısır tartışmalardan çıkmadan hiçbir başarı gelemez. Bunlar temizlenmeden Fenerbahçe 1 şampiyonluk kaybeder ama ligimizin geleceği gider.

Yönetimimiz ve futbolcularım sizleri utandıracak hiçbir şey yapmamıştır. Son maçta varlarını yoklarını vermelerine rağmen atılamayan bir golle şampiyonluk kaçmıştır. Onlarla gurur duyun. Onlar son haftaya kadar ellerinden geleni yapmıştır. Son 8 haftada yaşadığımız akıl dışı senaryolar da herkesin gözü önündedir. Rakiplerimiz ligin bitiminden aylar önce şampiyonluktan kopmuşken takımımız her maçı final gibi oynayarak son haftaya da lider girmeyi başarmıştır.

Trabzonsporla oynanan son maçta sayısız golü kaçırmışızdır ve yine mucizevi bir şekilde şampiyonluk kaçmıştır.

Maçın sonunda taraftarı sahaya döken bir görevlinin hatasıdır.

Fenerbahçe, ulu bir çınar olarak yoluna devam etmektedir.

Fenerbahçe kaçan şampiyonlukla başını öne eğmiş olabilir ama bu durumdan kısa sürede kırtılarak yine dik yürümeliyiz.

Karanlığın ardından güneş yine Fenerbahçe için doğacak.

Kulübümüz başarılı bir sezon geçirmiştir. Yarıştığımız 9 branştan 6'sında şampiyon olunmuş ve 3'ünde de final oynanmıştır. Ezeli rakiplerimiz karşısındaki başarımız ortadadır. Elde edilen başarılar nasıl bizimde kaybedilen şampiyonluklarda da sorumluluk bizimdir.

Gün birlik olma ve geleceğe yürüme günüdür.

Bu yaşadıklarımızdan dersler çıkarmalı ve birlik olmalıyız.

Yönetiminiz ve futbolcularınız sizleri utandıracak bir şey asla yapmamıştır. Bizler gece gündüz demeden ilkelerimizle çalıştık.

Camiamızda moraller bozuk ve hiç keyfimiz yok. Ama bugün de her zaman olduğu gibi çalışmaya devam ediyoruz.

Fenerbahçe biz olmadan da yola devam edecek. Ani kararlarla yola devam etmek Fenerbahçe'ye zarar verecektir. Devasa bir büyüklüğe ulaşmış olan kulüp geleceği bugünden yarına alınan bir kararla verilmesi bizleri zarara sokacaktır.

Fenerbahçelilerin geleceği bu şekilde planlaması Fenerbahçe Spor Kulübü'nün menfaatleri için önemlidir. Çünkü başka bir Fenerbahçe yok.





Beşiktaş: Kamuoyu Yıldırım'ın bu tavrından sıkılmıştır







Beşiktaş kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, 'Sayın başkanın büyük sözler verdikten sonra, yerine getirilememiş vaatlerinin yarattığı stresten Türk futbolunu bir kaos ortamına sokmak ve değişik metotlarla hedef saptırma çabalarının sonuçsuz kaldığı görülmektedir. Şu bir gerçektir ki Türk futbol kamuoyu Sayın Yıldırım'ın bu tarzından, bu yaklaşımından sıkılmıştır; kendisine kaybettiği zaman kaybettiğini ve hatalı olduğunu kabullenmenin de büyüklük olduğu hatırlatılmalıdır. Başkanı olduğu Fenerbahçe Spor Kulübü'nün büyüklüğüne yakışan yaklaşım ancak bu olur'' denildi.



Açıklamada, Rüştü Reçber'in 24 saatini kulübü için harcayan bir sporcu olarak başka takımlardaki meslektaşlarıyla, onların maçlarında korkmadan ve cesurca oynamalarıyla ilgili telefon görüşmesi veya şahsi görüşme yapması kadar doğal bir şey olmadığı belirtildi.



Açıklamada, "Oyuncular arasında bu tür diyaloglar her zaman olmuştur, bundan sonra da olacaktır. Oyuncumuz 'yenilin' dememiştir, tehdit etmemiştir, para teklifinde bulunmamıştır. Ancak burada hayret edilmesi ve sorgulanması gereken mesele, oyuncumuz Rüştü Reçber'in bu oyuncuları araması değil, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı'nın kendilerinin rakibi olan takımlardaki bu oyuncuların Rüştü'yle görüştüklerini bilecek, Rüştü'nün gönderdiği telefon mesajlarını okuyacak kadar hayatlarının içinde nasıl olabildiğidir" ifadesine yer verildi.



Açıklamada, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Adnan Polat'ın kısa bir süre önce Fenerbahçe'nin rakiplerinin kalecilerine ahlaksız teklifler yapıldığı konusundaki duyumlarını dile getirdiği hatırlatılarak, "Bu açıklamayla ilgili ne hikmetse suskun kalan Yıldırım, Bursaspor-Beşiktaş maçından iki gün önce kendi kardeşini Rüştü Reçber'e göndererek, onun Bursaspor maçında farklı bir çizgide maç çıkarması konusunda uyarmasını kamuoyuna nasıl açıklayacağını hep birlikte merak ediyoruz" ifadesi kullanıldı.







Gökçek: Yıldırım 3-5 gün sonra özür diler







Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın, bu sabah düzenlediği basın toplantısında, kendisiyle ilgili eleştirilere yanıt veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ''Göreceksiniz Aziz Yıldırım 3-5 gün sonra 'Melih Gökçek'e yanlış yapmışım' diyerek özür dileyecek'' diye konuştu.

