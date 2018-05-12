BURSA,(DHA)



BURSASPOR, bu sezon sahasındaki son maçta Trabzonspor karşısında kazanarak taraftarına 3 puan hediye etmek istiyor.

Spor Toto Süper Lig’in 33’üncü haftasında Bursaspor, sahasında Trabzonspor’u ağırlıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak maçta Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu’nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertan ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Emre Malok. Puanını 39 yapan Bursaspor ligde rahat bir konumda yer alırken; 49 puanlı Trabzonspor ise 5’inci sıradaki yerini korumak için mücadele verecek.

84\'ÜNCÜ RANDEVU

İki takım Süper Lig’de şu ana dek 83 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin yalnızca 12’sini kazanan Bursaspor, 42 kez rakibine mağlup olurken 29 randevuda da taraflar birer puanla sahadan ayrıldı. Ancak Bursaspor, Karadeniz ekibine karşı son maçlarında da üstün bir görüntü çizdi. Bursa’daki son 11 maçın sadece 2’sini kaybeden Timsah, 4 galibiyet elde ederken 5 maç da berabere bitti.

İKİ TAKIMDA DA EKSİK ÇOK

Bu zorlu randevu öncesinde her iki takımdaki eksiklikler ise dikkat çekiyor. Bursaspor’da sezonu kapatan Emmanuel Badu ve Barış Yardımcı bu maçta forma giyemeyecek. Fenerbahçe mücadelesinde kırmızı kart gören Titi ve Kubilay Kanatsızkuş da cezası nedeniyle oynayamayacak. Hafta içerisinde sakatlıkları bulunan Ertuğrul Ersoy’un bu maça yetişeceği öğrenilirken, Jires Kembo’nun ise oynama ihtimali oldukça düşük. Trabzonspor’da ise Onur, Uğur, Kamil Ahmet, Castillo, Burak ve Rodallega sakatlıkları, Okay, Hubocan ve Kucka ise kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek.

BATALLA\'NIN VEDA MAÇI

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve Bursaspor ile yollarını ayıracak kaptan Pablo Martin Batalla da, son kez taraftarının önüne çıkacak. Yeşil beyazlı ekipte uzun yıllardır forma giyen Arjantinli yıldız için taraftarın da özel sürprizleri olması bekleniyor. Ülkesine dönerek bir sezon daha futbol oynamak istediğini ifade eden Batalla, camianın kalması yönündeki ısrarlarına karşın kararından vazgeçmemişti.

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