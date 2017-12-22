Bursaspor sahasında Gençlerbirliği'ne karşı üstün

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- BURSASPOR, Süper Lig\'de yarın sahasında ağırlayacağı maç öncesinde Ankara ekibine karşı hem genelde hem de Bursa\'da oynanan maçlarda üstünlüğü ile dikkat çekiyor.

Süper Lig’de 17’nci hafta mücadelesinde Bursaspor, sahasında Gençlerbirliği’ni konuk edecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda saat 14.00’de oynanacak olan maçı Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Erdem Bayık yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ali Şansalan olacak.

Göçek, bugüne kadar iki kez Bursaspor-Gençlerbirliği maçında düdük çaldı. Yeşil beyazlı ekip, Bursa’da oynanan 2007-08 sezonundaki maçtan 2-1 ve 2014-15 sezonunda oynanan mücadeleden ise 3-1’lik galibiyetlerle ayrıldı.

69\'UNCU RANDEVU

İki takım bugüne kadar Süper Lig’de ise 68 kez kozlarını paylaştı. Bursaspor bu maçların 26’sını kazanırken, Gençlerbirliği ise 21 maçta üç puana uzandı. 21 karşılaşmada ise taraflar puanları paylaştı. Son 7 mücadelede ise beraberlik görülmezken; Bursaspor’un 3, Gençlerbirliği’nin ise 4 maçta yüzü güldü. Ankara ekibi, Bursaspor’a karşı son 3 maçını da kazanmasıyla dikkatleri üzerine çekti.

BURSA DÜŞÜŞTE, GENÇLERBİRLİĞİ FORMDA

Süper Lig’de ise iki takımın form grafiğine bakıldığında Bursaspor, 7 maçlık namağlup serisinin ardından son 2 karşılaşmasında Fenerbahçe ve Trabzonspor’a yenildi. Gençlerbirliği ise, 4 maçlık mağlubiyet serisinin ardından son 3 lig maçında yenilmeyerek 7 puan topladı. Bu maç aynı zamanda ligin en az şut çeken iki takımını da karşı karşıya getirecek.

BURSASPOR EVİNDE ÜSTÜN

Yeşil beyazlı ekip, evindeki maçlarda ise rakibine olan üstünlüğü ile de dikkat çekiyor. Bursa’da Ankara ekibini 35 lig maçında ağırlayan Bursaspor, bu maçların 17’sini kazanırken 12 karşılaşmada ise rakibiyle puanları paylaştı. Gençlerbirliği’nin ise Bursa deplasmanında 6 galibiyeti bulunuyor.

İKİ TAKIMDA DA SAKATLAR VAR

Bu zorlu randevu öncesinde her iki takımdaki eksiklikler de ön plana çıktı. Bursaspor’da ilk yarıyı kapatan Jires Kembo, yarın da sahada yer alamayacak. Emmanuel Badu ise, hafta içerisinde salonda çalışmalarını sürdürerek maça hazırlanırken, forma giyip giyemeyeceği maç saati netlik kazanacak. Gençlerbirliği’nde ise Diallo, Serdar, Halil İbrahim, Luccas ve Claro sakatlıkları nedeniyle Jailton ise kart cezasından ötürü forma giyemeyecek.

FOTOĞRAFLI