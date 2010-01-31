Bursaspor sahasında Es Es'i 3-1'le geçti

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BURSASPOR: 3 - ESKİŞEHİRSPOR: 1

Turkcell Süper Lig'de 19. haftada Bursa'da oynanan maçta Bursaspor, Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti.Ev sahibi takımda teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Zapotocny dışında klasik onbiri ile sahada yer alırken, bu oyuncunun yerine İbrahim Öztürk forma giydi.Eskişehirspor'da ise teknik direktör Rıza Çalımbay, yeni transfer Caner Celep'i ilk onbirde sahaya sürürken, hücum hattını tecrübeli oyuncular Mehmet Yılmaz ve Ümit Karan'dan oluşturdu.Bursaspor maça çok hızlı başladı ve henüz dakikalar 1'i gösterirken genç sol kanat oyuncusu Ozan İpek takımını 1-0 öne geçirdi.Bursaspor ataklarına devam ediyordu ve 14. dakikada Turgay Bahadır skoru 2-0'a getiren golü kaydetti.Eskişehirspor, fark 2'ye çıktıktan sonra rakip kalede daha sık görünmesine rağmen gol atma şansı bulamayınca devre 2-0 ev sahibi Bursaspor'un üstünlüğü ile sona erdi.Ertuğrul Sağlam ikinci yarıya Volkan Şen'in yerine Veli Acar, Ivan Ergiç'in yerine de Bekir Ozan'la başladı. Rıza Çalımbay ise Caner Celep'in yerine bir diğer yeni transfer Sezer Öztürk ile başladı.Bursaspor, 83. dakikada tecrübeli futbolcusu Ali Tandoğan ile skoru 3-0'a getirdi.Maçın bu skorla bitmesi beklenirken, Eskişehirspor, 88. dakikada kazanılan penaltı atışında tecrübeli forvet oyuncusu Ümit Karan ile durumu 3-1'e getirdi.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 3-1 Bursaspor'un üstünlüğü ile sona erdi.Bu sonuçla Bursaspor puanını 38'e yükseltirken, Eskişehirspor ise 28 puanda kalmış oldu.AtatürkBünyamin Gezer, Baki Tuncay Akkın, Asım Yusuf ÖzIvankov, Ali Tandoğan, Ömer Erdoğan, İbrahim Öztürk, Mustafa Keçeli, Volkan Şen (Dk. 46 Veli Acar), Hüseyin Çimşir, Ergiç (Dk. 46 Bekir Ozan), Ozan İpek, Turgay Bahadır, Sercan Yıldırım (Dk. 80 Batalla)Ivesa, Koray, Nadareviç, Sezgin Coşkun, Volkan Yaman, Bülent Ertuğrul (Dk. 70 Okwunwanne), Ragıp Başdağ, Alper Potuk (Dk. 30 Erkan Zengin), Caner Celep (Dk. 46 Sezer), Mehmet Yılmaz, Ümit KaranDk. 1 Ozan İpek, Dk. 14 Turgay ve Dk. 83 Ali Tandoğan (Bursaspor), Dk. 87 Ümit Karan (Penaltı) (Eskişehirspor)Dk. 60 Hüseyin Çimşir (Bursaspor), Dk. 50 Bülent Ertuğrul, Dk. 57 Ragıp Başdağ, Dk. 82 Erkan Zengin (Eskişehirspor)