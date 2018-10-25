Bursaspor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor

BURSA,(DHA)

Spor Toto Süper Lig’in 10’uncu haftasında Bursaspor, yarın Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda Aytemiz Alanyaspor’u ağırlayacak. Karşılaşma saat 20.30’da başlayacak. Ligde geride kalan haftalarda tek galibiyet alan yeşil beyazlılar, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonrası 9 puan topladı. Akdeniz temsilcisi ise 4 galibiyet ve 5 mağlubiyetle Timsah’ın 3 puan önünde haftaya giriyor.

TARAFLAR İKİŞER GALİBİYET ALDI

Süper Lig’de 5’inci kez karşılaşacak olan iki ekibin önceki mücadelelerinde eşitlik görülmedi. Taraflar sahadan ikişer galibiyetle ayrıldı. Bursa’da oynanan 2 maçta da taraflar birer galibiyet aldı. Bursaspor, bu sezon sahasındaki 3 maçlık beraberliğin ardından son maçında MKE Ankaragücü’nü yenerek evinde galibiyetle tanıştı. Aytemiz Alanyaspor ise çıktığı 4 deplasman maçının 1\'ini kazanıp, 3’ünü kaybetti.

GOL YOLLARINDA SORUN YAŞIYORLAR

Zorlu randevu öncesinde her iki takım da gol yollarında sorun yaşıyor. Ligde geride kalan haftalarda Bursaspor ile Aytemiz Alanyaspor 6’şar kez gol sevinci yaşadı. İki takım böylelikle ligin en az gol atan takımları arasında yer aldı. Timsah evindeki 4 maçta yalnızca 1 golü kalesinde görürken, 2 gol atabildi. Akdeniz ekibi ise 4 deplasman maçında 2 gol attı, 9 gol yedi. Aytemiz Alanyaspor kaybettiği 5 maçta da gol atamadı.

SAIVET VE SHEHU FORMA GİYEMEYECEK

Bursaspor’da teknik direktör Samet Aybaba, bu maç öncesinde yaptığı açıklamada kadroda yeniden revizyona gidebileceğini belirtti. Yeşil beyazlılarda sakatlıkları süren Henri Saivet ve Abdullahi Shehu bu mücadelede forma giyemeyecek. Galatasaray maçında başarılı bir oyun ortaya koyan genç oyuncu Burak Kapacak’ın Akdeniz ekibine karşı da forma giymesi beklenirken, deneyimli çalıştırıcı gol silahı olarak ise yine Diafra Sakho’yu kullanacak.