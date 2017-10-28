Bursaspor sahasında Antalyaspor’u ağırlıyor

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) - SÜPER Lig\'de yarın Bursaspor evinde ağırlayacağı Antalyaspor karşısında son maçlardaki kötü gidişatına son verme peşinde. Yeşil beyazlı ekipte Batalla, Antalyaspor\'da Eto\'o ise maçın kilit isimleri konumunda.

Süper Lig\'in 10’uncu haftasında Bursaspor, sahasında yarın Antalyaspor\'u ağırlayacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu\'nda oynanacak olan mücadele saat 16.30\'da başlayacak ve maçı Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık\'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Serkan Çınar olacak. Ayrıca bu hafta ligde ilk kez uygulanacak olan Video Yardımcı Hakem Sistemi\'nde (VAR) Bülent Yıldırım ve Koray Gençerler görev yapacak.

YEŞİL BEYAZLILAR SON MAÇLARDA MUTSUZ

İki ekip Süper Lig’de 43\'üncü kez kozlarını paylaşacak. Bu maçlarda Bursaspor 19 galibiyet elde ederken, Antalyaspor ise 12 kez sahadan üç puanla ayrıldı. Geride kalan 11 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Ancak yeşil beyazlı ekip, bu üstünlüğünü son maçlarına yayamadı. Ligde oynanan son 5 maçta Bursaspor sadece 1 galibiyet alabilirken, 3 maçı da kaybetti, birinde berabere kaldı. Ayrıca yeşil beyazlı ekip, Antalyaspor\'u evinde ağırladığı son 6 maçta da 1 galibiyet alabilirken; 2 maçı Antalyaspor kazandı, 3 mücadele ise berabere bitti. Öte yandan Bursaspor, ligde evinde oynadığı son 4 maçın 3\'ünü de 3\'er golle kazanırken; Antalyaspor ise bu sezon ligde deplasmanda oynadığı 4 karşılaşmadan sadece 1 puan çıkarabildi.

MAÇIN KİLİT İSİMLERİ BATALLA VE ETO\'O

Bu zorlu randevu öncesinde her iki takımda da yıldız oyuncuların performansı merakla bekleniyor. Bursaspor’da kaptan Pablo Martin Batalla, iç sahada forma giydiği 4 maçta 2 gol ve 2 asiste imza atarak 4 gole katkıda bulundu. Arjantinli yıldız bu sezon ligde ise 8 maçta 3 gol atıp, 3 asist kaydetti. Antalyaspor’da Samuel Eto\'o da bu sezon 9 maçta 3\'er gol ve asist yaparak 6 gole katkı verdi. Eto\'o, Bursaspor\'a karşı oynadığı 4 maçta 5 gol atarken, aynı zamanda yıldız oyuncunun ligde en fazla gol attığı takım Bursaspor oldu.

BURSASPOR\'DA 4 EKSİK

Yarınki randevuda Bursaspor’da sakatlıkları bulunan Sercan Yıldırım, Serdar Kurtuluş ve Onur Atasayar\'ın yanı sıra en az 1 ay sahalardan uzak kalacak Yusuf Erdoğan da forma giyemeyecek. Emmanuel Badu\'nun sakatlığı ise düzelirken yarınki maçın kadrosunda yer alacağı öğrenildi. Antalyaspor\'da ise önemli bir eksik bulunmuyor.

(FOTOĞRAFLI)