Bursaspor 'revire' döndü

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- BURSASPOR\'da bu sezon 12 oyuncu sakatlık yaşadı.

Bursaspor, sakatlıklardan yana şansız bir dönem geçiriyor. Bu hafta içerisinde özellikle Emmanuel Badu ve Sercan Yıldırım\'ın yaşadığı sakatlıklar yeşil beyazlı ekipte şok etkisi yaratırken, sezon başından bu yana 12 oyuncu çeşitli sakatlıklardan dolayı antrenmanlara ve maçlara katılamadı. Güncel kadro içerisinde geçtiğimiz sezon da yaşanan sakatlıklar baz alındığında 15 Bursasporlu oyuncu sakatlığın etkisiyle bu sezon takımdan kısa ve uzun süre olmak üzere ayrı kaldı.

Pablo Martin Batalla, Onur Atasayar, Bilal Kısa, Josua John, Sercan Yıldırım, Kubilay Kanatsızkuş ve Deniz Yılmaz sakatlıkları nedeniyle bazı lig maçlarında kadroda yer alamazken; geçtiğimiz sezon uzun süreli sakatlıklar geçiren Emre Taşdemir, Furkan Özçal, Serdar Kurtuluş da bu sezon ligde şu ana dek forma giyemedi.

İşte Bursaspor\'un sakatlık raporu;

Pablo Martin Batalla: Süper Lig\'in 5\'inci haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor maçı sonrasında kasığındaki ağrılar sebebiyle antrenmanlara katılmayan deneyimli oyuncu, 6\'ncı haftadaki Galatasaray maçında tam süre aldı. Ancak, ağrılarının devam etmesi üzerine sonraki haftada oynanan Kayserispor maçında forma giyemeyen 33 yaşındaki futbolcu, Cuma günü yapılan antrenmanla birlikte uzun süre sonra takımla çalışmalara katıldı.

Emmanuel Badu: Bu hafta içerisinde yapılan antrenmandaki çift kale maçta ikili mücadele sonrasında yerde kalan ve sol ayak bileğinde zorlanma olan tecrübeli orta saha oyuncusu, 3 hafta forma giyemeyecek.

Sercan Yıldırım: 3 Ağustos 2017 tarihindeki antrenmanda ikili mücadele sonrası sakatlık yaşayan deneyimli orta saha oyuncusu, 6 hafta sahalardan uzak kaldı. Dünkü antrenmanda ise dizinden sakatlanan Sercan bir süre daha takımdan ayrı kalacak.

Bilal Kısa: Sezon başında oynanan Süper Lig\'in ilk 2 haftasını adalesindeki zorlanma nedeniyle kaçıran Bilal Kısa, daha sonrasında düzelmesine karşın, şu an sakatlığı nedeniyle takımla birlikte çalışamıyor.

Onur Atasayar: Adalesindeki sorun nedeniyle Süper Lig\'in ilk haftasındaki Medipol Başakşehir maçını kaçıran genç oyuncunun, geçtiğimiz haftaki antrenmandaki çift kale maçta girdiği ikili mücadele sonrasında kaburgasında kırık tespit edildi. Bu sezon ligde forma giyemeyen Onur, bir süre daha takımdan ayrı kalacak.

Josua John: Süper Lig\'in 2\'nci haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan Josua John, sonraki 2 lig maçını kaçırdı. Akabinde takıma dönmesine karşın yeniden sakatlanan 29 yaşındaki oyuncu, son olarak ligdeki Kayserispor maçını da kaçırırken, tedavisi nedeniyle antrenmanlara katılamıyor.

Serdar Kurtuluş: 12 Kasım 2016 tarihinde Bursaspor\'un U21 Takımı ile oynadığı maçta aldığı darbe sonucu dizi çıkan 30 yaşındaki oyuncu, o günden beri forma giyemiyor.

Furkan Özçal: Geçtiğimiz sezonun başındaki hazırlık kampında sakatlanan genç oyuncu, o günden bu yana ligde forma giyemezken, yakın süreçte takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Deniz Yılmaz: Süper Lig\'in ilk haftasında Medipol Başakşehir\'e karşı oynanan maçta sakatlanan gurbetçi oyuncu, sonraki hafta Aytemiz Alanyaspor maçını sakatlığı nedeniyle kaçırdı. Daha sonra omzundaki sakatlık nedeniyle de bir süre takımdan ayrı kalan Deniz, yeniden takımla çalışmalara katıldı.

Kubilay Kanatsızkuş: Süper Lig\'in 2\'nci haftasındaki Aytemiz Alanyaspor sonrasında kasığındaki çekme şikayeti nedeniyle sonraki hafta oynanan Beşiktaş maçının kadrosunda yer almayan genç oyuncu, şu an takımla birlikte çalışıyor.

Emre Taşdemir: Geçen yıl yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonun büyük bir bölümünde forma giyemeyen genç oyuncu, Katar ve Almanya\'daki tedavilerinin ardından uzun bir süre bu hafta antrenmanlara çıkmaya başladı.

Jires Kembo Ekoko: Sağ kasık adalesindeki zorlanma sebebiyle tecrübeli oyuncu, bir süre takımla birlikte antrenmanlara katılmazken, tüm lig maçlarında ise forma giydi.

Barış Yardımcı: Bir ara hafif sakatlık geçiren 25 yaşındaki oyuncu, kısa sürede toparlanırken bu süreç zarfında antrenmanları kaçırdı. Ancak Barış, tüm lig maçlarında forma giydi.

Paschal Okoli: Sezon başında kasığındaki ağrılar sebebiyle Nijeryalı oyuncu bir süre antrenmanlara çıkamadı.

Muhammet Şengezer: Bu hafta içerisinde antrenmandaki çift kale maç esnasında kolunun üzerine düşen genç file bekçisi, yaşadığı sakatlık sebebiyle antrenmanı yarıda bırakmıştı.

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