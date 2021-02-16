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Spor

Bursaspor PFDK’ya sevk edildi

16 Şubat 2021 20:30

Bursaspor Kulübü, Tuzlaspor maçı sonrası ‘talimatlara aykırı hareketleri’ gerekçesi ile Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor, Pazartesi akşamı oynadıkları Tuzlaspor maçı sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bursaspor Kulübü'nün 15.02.2021 tarihinde oynanan Bursaspor-Tuzlaspor A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketleri’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi Covid-19 salgını nedeniyle müsabakalarda uygulanacak tedbirlere ilişkin Talimat'ın 5/4 ve 7/11 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”

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