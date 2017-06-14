Bursaspor, Paul Le Guen ile anlaştı

Bursaspor, Prosinecki’yle anlaşamayınca rotayı Fransız hoca Paul Le Guen’e kırdı. En son 2015 yılında çalıştığı Umman Milli Takımı’ndan ayrılan tecrübeli hoca ile Bursaspor anlaştı.

Bursaspor, Prosinecki’yle anlaşamayınca rotayı Fransız hoca Paul Le Guen ile anlaştı. En son 2015 yılında çalıştığı Umman Milli Takımı’ndan ayrılan tecrübeli hocanın yeniden sahalara dönmeyi çok istediği biliniyordu.

Teknik direktörlük kariyeri Lyon’da parlayan Le Guen 2002-2005 arasında 3 kez üst üste lig şampiyonu olmuştu. 3 kez de Fransa Süper Kupası’nı kazandı. Paul Le Guen daha sonra PSG’de de lig kupası sevinci yaşadı.