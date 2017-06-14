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Spor

Bursaspor, Paul Le Guen ile anlaştı

Bursaspor, Prosinecki ile anlaşamamıştı

14 Haziran 2017 01:01

Bursaspor, Prosinecki’yle anlaşamayınca rotayı Fransız hoca Paul Le Guen’e kırdı. En son 2015 yılında çalıştığı Umman Milli Takımı’ndan ayrılan tecrübeli hoca ile Bursaspor anlaştı.

Bursaspor, Prosinecki’yle anlaşamayınca rotayı Fransız hoca Paul Le Guen ile anlaştı. En son 2015 yılında çalıştığı Umman Milli Takımı’ndan ayrılan tecrübeli hocanın yeniden sahalara dönmeyi çok istediği biliniyordu.

Teknik direktörlük kariyeri Lyon’da parlayan Le Guen 2002-2005 arasında 3 kez üst üste lig şampiyonu olmuştu. 3 kez de Fransa Süper Kupası’nı kazandı. Paul Le Guen daha sonra PSG’de de lig kupası sevinci yaşadı.

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Paul Le Guenbursasporteknik direktör

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