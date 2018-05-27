Bursaspor Olağan Genel Kurul'unda oy verme işlemi başladı

Gürkan DURAL-Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)

Bursaspor\'da Olağan Genel Kurul\'un ikinci oturumu oy verme işlemiyle başladı.

Bursaspor Kulübü\'nde 19 Mayıs\'ta yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 26-27 Mayıs tarihlerine ertelenen Olağan Genel Kurul\'un ikinci ve son oturumu Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu\'nda gerçekleşiyor. Bursaspor\'un 26\'ncı başkanı olabilmek için yarışan adaylar mevcut Başkan Ali Ay, Ahmet Bozdemir, Hüseyin Akdemir ve Lemi Keskin stadyuma geldi. Ekip arkadaşlarıyla görüşmeler yapan başkan adaylarından mevcut Başkan Ali Ay ise oyunu ilk kullanan aday oldu. Ayrıca Bağımsız Denetim Kurulu Adayı Av. Yalçın Cambaz da oyunu kullandı.

Saat 17.00\'ye kadar sürecek oy kullanma işleminde toplam 5 bin 99 üyeden 4 bin 392 üye oy kullanacak. Akşam saatlerinde ise yeşil beyazlı kulübün yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu Delege Kurulu belli olacak.

Olağan Genel Kurul\'da, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu\'ndaki oy verme işlemi devam ediyor.

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