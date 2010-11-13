-BURSASPOR NAMAĞLUP UNVANINI KAYBETTİ BURSA (A.A) - 13.11.2010 - Spor Toto Süper Lig'de 12 haftadır yenilgi yüzü görmeyen Bursaspor ilk mağlubiyetini Trabzonspor karşısında 2-0'lık skorla aldı ve bu sonuçla ligde namağlup takım kalmadı. Sahasında Trabzonspor ile karşılaşan ve sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkan yeşil-beyazlı takım, ilk yarıda yediği 2 gole karşılık veremeyince sahadan 2-0 yenik ayrıldı. Bursaspor, Süper Lig'deki son yenilgisini geçen sezon deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında 2-1'lik skorla almıştı. Yeşil-beyazlı takım bu sonuçla 16 hafta sonra yenilgiyle tanışmış oldu. Bursaspor sahasındaki ilk yenilgiyi de 19 hafta sonra aldı. Sahasında geçen sezonun ilk haftasında 6 Kasım 2009 tarihinde Gençlerbirliği'ne 2-1'lik skorla alan yeşil-beyazlılar, uzun bir süre sonra Bursa'da sahadan boynu bükük ayrıldı.