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Spor

Bursaspor, Moussa Sow'u Bursa'ya getirdi

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) BURSASPOR, prensip anlaşmasına vardığı Moussa Sow'u Bursa'ya getirdi

13 Ocak 2018 17:47

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

BURSASPOR, prensip anlaşmasına vardığı Moussa Sow\'u Bursa\'ya getirdi. Yeşil beyazlı ekip, Senegalli oyuncu ile yarın sağlık kontrolllerinin ardından sözleşme imzalayacak.
Bursaspor, uzun süredir transfer görüşmelerini sürdürdüğü Moussa Sow\'da mutlu sona ulaştı. Senegalli yıldız oyuncu, yeşil beyazlı ekip ile prensip anlaşmaya varmasının ardından bugün öğle saatlerinde Bursa\'ya geldi. Bursaspor Futbol Şube Sorumlusu Hasan Parlakay, Moussa Sow ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşırken kulüpten yapılan resmi açıklamada da \"Prensip anlaşmasına vardığımız tecrübeli oyuncu Moussa Sow bugün Bursa\'ya geldi. Yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından kendini Bursasporlu yapan sözleşmeyi imzalayacak\" ifadelerine yer verildi.
Süper Lig\'de daha önce Fenerbahçe\'de forma giyen Moussa Sow, yarın sağlık kontrollerinin ardından kendisini sezon sonuna dek Bursasporlu yapan sözleşmeye imzasını atacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: **ARŞİV**
- Moussa Sow\'un ARŞİV görüntüleri

FOTOĞRAFLI

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