Bursaspor, Moussa Sow ile anlaştı

Bursaspor, Moussa Sow’u transfer ettiğini açıkladı.

Süper lig ekiplerinden Bursaspor, Moussa Sow’u kadrosuna kattığını sosyal medya hesaplarından ‘’Sow başlıyor’’ etiketiyle duyurdu.

Son olarak Birleşk Arap Emirlikleri takımlarından Al Ahli forması giyen 31 yaşındaki forvet; 2011-2015, 2016-2017 sezonlarında Fenerbahçe forması giymişti.

Bursaspor'un Ah Ahli'de futbol hayatını sürdüren tecrübeli golcü için 750 bin Euro ödeyeceği öğrenildi. Bursaspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise, "Prensip anlaşmasına vardığımız Moussa Sow bugün Bursa'ya geldi. Yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından kendini Bursasporlu yapan sözleşmeyi imzalayacak" denildi.