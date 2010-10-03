-BURSASPOR MAÇINDAN NOTLAR İSTANBUL (A.A) - 03.10.2010 - Spor Toto Süper Lig'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor, lider Bursaspor'u Ali Sami Yen Stadı'nda konuk etti. İstanbul ekibinin maçlarını oynadığı Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki zemin iyileştirme çalışmaları devam ettiği için, yeşil-beyazlı ekiple Galatasaray'ın sahasında karşılaştı. Bursasporlu taraftarlar, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında statta kendilerine ayrılan yeri dolduramadı. -İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR'DA EKSİKLER- İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da sarı kart cezalısı olan Metin Depe, Bursaspor'a karşı kadroda yer alamadı. Metin'in yanı sıra sakatlıkları süren Barbosa, Cesario, Ergün ve Serhat Gülpınar da bu mücadelede yer alamadılar. İstanbul ekibinde tedavisine devam edilen Cihan da maça yetiştirilemeyince kadronun ışında kaldı. -TRİBÜNDE GERGİNLİK- Bursasporlu taraftarların bulunduğu yeni açık üst tribünde emniyet güçleriyle taraftarlar arasında itiş kakış yaşandı. Bir ara taraftarların arasına giren emniyet güçlerine taraftarlar tepki gösterince, kısa süreli itişmeler yaşandı. Bu sırada kapalı tribündeki Bursasporlu taraftarlar da emniyet güçlerine tepki göstererek, tezahürat yaptı. Tribünde yaşanan gerginlik kısa sürede sona ererken, bu bölüme çevik kuvvet ekiplerinin geldiği görüldü. Emniyet güçleri bu bölümden bazı taraftarları gözlem altına aldı.