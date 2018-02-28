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Spor

Bursaspor, ligin ilk 6'sından sadece 1 puan aldı

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) Bursaspor, ligin üst sıralarında yer alan ekiplere karşı sonuç almakta zorlanıyor

28 Şubat 2018 13:45

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA)

Bursaspor, ligin üst sıralarında yer alan ekiplere karşı sonuç almakta zorlanıyor. Yeşil-beyazlı ekip, puan cetvelinde ilk 6 sırada yer alan ekiplere karşı şu ana dek oynadığı 9 maçta sadece 1 puan aldı, bu maçların 8\'ini ise kaybetti.
Süper Lig’de Bursaspor, üst üste aldığı kötü sonuçların ardından zor günler geçirirken aynı zamanda kendisinin üzerinde yer alan ekiplere karşı da sonuç almakta zorlanıyor. Yeşil-beyazlı ekip, ligin ilk 6 sırasında yer alan ekiplere karşı bu sezon en az puan alan takım oldu. Bursaspor, söz konusu ekiplerden yalnızca 1 puan alabilirken, onu da evinde oynadığı Beşiktaş maçında 2-2’lik skor ile elde etti. Ligin ilk yarısında ise Beşiktaş’a deplasmanda 2-1 mağlup olan Bursaspor, bunun yanı sıra Galatasaray ve Medipol Başakşehir’e de hem iç hem de dış saha maçlarında kaybetti. Ayrıca, evinde Fenerbahçe deplasmanlarda ise Trabzonspor ve Kayserispor maçlarından da boynu bükük ayrıldı.
Süper Lig’de küme düşme hattında yer alan ekipler de dahil olmak üzere geride kalan 11 takım ise, ligin ilk 6 sırasındaki ekiplerden en az 2 puan kazanmasını bildi. Ligin dibine demirleyen Kardemir Karabükspor, M. Başakşehir, Kayserispor ve Trabzonspor maçlarından 7 puan çıkarırken; Osmanlıspor ise zirve yarışındaki takımlardan 2, Atiker Konyaspor da 4 puan aldı. Bursaspor ise, söz konusu ekiplerle şu ana dek oynadığı toplam 9 maçın 8\'ini kaybederek formsuzluğunu ortaya koydu.
İŞTE O MAÇLAR;
Medipol Başakşehir-Bursaspor: 1-0
Beşiktaş-Bursaspor: 2-1
Bursaspor-Galatasaray: 1-2
Kayserispor-Bursaspor: 3-1
Bursaspor-Fenerbahçe: 0-1
Trabzonspor-Bursaspor: 1-0
Bursaspor-Medipol Başakşehir: 0-3
Bursaspor-Beşiktaş: 2-2
Galatasaray-Bursaspor: 5-0

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