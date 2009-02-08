Bursaspor lige döndü

Turkcell Süper Lig'de 19. hafta mücadelsinde Bursaspor deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi



Turkcell Süper Lig'de 19. hafta maçında Ankara'da Bursaspor, Gençlerbirliği'ni ilk yarıda attığı gollerle 2-1 mağlup etti.



Bursaspor'da yeni transferlerde Güney Koreli Shin Young Rok ilk kez onbirde sahaya çıkarken, Gençlerbirliği'nde ise Samet Aybaba Burhan Eşer'i yedek soyundurdu.



Bursaspor'un maça çok hızlı başladı ve 9. dakikada Güney Koreli Shin'in golüyle 1-0 öne geçti.



Ev sahibi Gençlerbirliği beraberlik için yüklenirken Bursaspor ikinci golü 21. dakikada Volkan Bekiroğlu'nun köşe vuruşunda Ömer Erdoğan ile buldu.



Gençlerbirliği ikinci golden sonra Bursaspor kalesine daha da yüklenmeye başladı ve İlhan Eker'in 35. dakikada attığı golle skoru 2-1'e getirdi.



İlk yarıda başka gol olmayınca devre 2-1 Bursaspor'un üstünlüğü ile sona erdi.



İkinci yarıda ev sahibi Gençlerbirliği tüm hatlarıyla rakibinin üzürine giderken, Bursaspor ise skoru koruma adına kontraataklarla pozisyon bulmaya çalıştı.



Gençlerbirliği'nde Djite, Troisi gibi golcü isimler etkisiz kalınca gol atma şansını bulamadı ve maç 2-1 Bursaspor'un üstünlüğü ile sona erdi.



Bu sonuçla Bursaspor puanını 29'a çıkartırken, Gençlerbirliği ise 20 puanda kaldı.





GENÇLERBİRLİĞİ: 1 - BURSASPOR: 2



Stat: 19 Mayıs



Hakemler: Süleyman Abay, Orkun Aktaş, Mustafa İspiroğlu



Gençlerbirliği: Isailoviç, Hakan, İlhan, Koray, Momha, Mehmet Nas, Jedinak, Soner (Dk. 32 Burhan), Troisi, Djite, Kahe



Bursaspor: Ivankov, Ali, Ömer, Tuna, Volkan Bekiroğlu, Veli, Mustafa Sarp, Ozan, Volkan Şen, Shin, Gökhan



Goller: Dk. 9 Shin, Dk. 21 Ömer (Bursaspor), Dk. 35 İlhan (Gençlerbirliği)



Sarı kart: Dk. 45 1 Ivankov (Bursaspor)



MAÇTAN DAKİKALAR



Turkcell Süper Lig'de Bursaspor, deplasmanda Gençlerbirliği karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.



9. dakikada Mustafa Sarp'ın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Shin, rakibinden kurtulduktan sonra şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1



12. dakikada Soner'in sol taraftan kullandığı köşe atışında arka direkte Djite'nin yerden sektirerek yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Ivankov'da kaldı.



21. dakikada Volkan Bekiroğlu'nun sağ kanattan kullandığı köşe atışında, arka direkte bomboş pozisyondaki Ömer yerden bir vuruşla topu kaleci Isailoviç'in sağından filelere gönderdi: 0-2



34. dakikada ceza yayı üzerinde topu önünde bulan Mehmet Nas'ın sert şutunda defansa da çarpan meşin yuvarlağı kaleci Ivankov son anda kornereçeldi.



35. dakikada Jedinak'ın sağ taraftan penaltı noktasına gönderdiği topa iyi yükselen İlhan meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu: 1-2



41. dakikada Hakan'ın sağ taraftan ön direğe yaptığı ortada, Kahe'nin kafa vuruşunda top kaleci Ivankov'un ellerinde kaldı.



Karşılaşmanın ilk yarısı Bursaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.



İKİNCİ YARI



52. dakikada Mehmet Nas'ın sol kanattan ceza alanı içine yaptığı ortada topa Djite kafayı vurdu, ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



70. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Jedinak'ın yerden sert şutunda kaleci Ivankov topu direk dibinde kontrol etti.



Karşılaşma Bursaspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.



