-BURSASPOR LİDERLİK KOLTUĞUNA OTURDU ANKARA (A.A) - 30.08.2010 - Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta, bugün yapılan tek maçla tamamlanırken, yoluna namağlup devam eden Bursaspor, liderlik koltuğuna oturdu. Son şampiyon Bursaspor, bu hafta deplasmanda Sivasspor'u 2-0 yenerek 3'te 3 yaptı ve puanını 9'a çıkardı. Yeşil-beyazlı ekip, 81. dakikada Volkan Şen'in golüyle 1-0 öne geçti. 90+3'te Ali Tandoğan maçın skorunu belirledi ve Bursaspor 2-0 galip gelerek ligin zirvesine yerleşti. Sahasında Manisaspor'u 4-2 yenen Fenerbahçe, ligdeki 2. galibiyetini aldı. Karşılaşmanın ilk golü 17. dakikada sarı-lacivertli futbolcu Alex'ten geldi. Manisaspor 48. dakikada Isaac ile durumu 1-1'e getirirken, Fenerbahçe, 62. dakikada Lugano ve 69. dakikada Niang'ın golleriyle 3-1 öne geçti. Niang, 73. dakikada kendisinin 2'inci, takımının ise 4. golünü kaydederken, 77. dakikada Manisasporlu Simpson'ın golü maçın skorunu belirledi. Sahadan 4-2 galip ayrılan Fenerbahçe, böylece puanını 6'ya çıkardı ve averajla 4. sıraya yerleşti. Deplasmanda Kardemir Demirçelik Karabükspor'u 4-1 yenen Beşiktaş, ligdeki 2. galibiyetini aldı. Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında ev sahibi ekipten Emenike'nin golüyle neye uğradığını şaşıran siyah-beyazlı ekip, 10. ve 26. dakikalarda Nobre, 75. dakikada Guti (penaltıdan) ve 82. dakikada Quaresma'nın golleriyle sahadan farklı bir galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlı takım 6 puan ve averajla 5. sırada yer alıyor. Galatasaray da haftayı galibiyetle kapatan ekiplerden oldu. İlk 2 haftayı puan alamadan geçen sarı-kırmızılı takım, bu hafta deplasmanda Eskişehirspor karşısında 3 puanla tanıştı. Galatasaray, 3-1 galip geldiği maçın ardından 3 puan ve averajla 12. sıraya yükseldi. Haftanın son maçı bugün Medical Park Antalyaspor ile Trabzonspor arasında oynandı. Golsüz berabere tamamlanan karşılaşma ilk yarı sonlarına doğru statta elektriklerin kesilmesi nedeniyle bir süre durdu. Geçen haftayı lider bitiren Trabzonspor, bu beraberlik sonrasında 2. sıraya geriledi. Ligin 3. haftasında 3 maçı ev sahibi takım, 3 maçı da deplasman takımı kazanırken, 3 maç berabere tamamlandı. Gol krallığına bakıldığında ise Kayserisporlu Franco Dario Cangele, Bursasporlu Ivan Ergic, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan İbrahim Akın ve İskender Alın, Fenerbahçeli Semih Şentürk ile Trabzonsporlu Teofilo Antonio Gutierrez Roncancio 3. hafta sonunda 2'şer golle ilk sırayı paylaştılar. -4. HAFTA PROGRAMI- 10 Eylül Cuma: Bursaspor-Eskişehirspor, 11 Eylül Cumartesi: Beşiktaş-Ankaragücü, Konyaspor-Bucaspor, Manisaspor-Medical Park Antalyaspor, Kayserispor-Fenerbahçe, 13 Eylül Pazartesi: Galatasaray-Gaziantepspor, Trabzonspor-Sivasspor, Kasımpaşa-Kardemir Demirçelik Karabükspor, Gençlerbirliği-İstanbul Büyükşehir Belediyespor