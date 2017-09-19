Bursaspor kupaya 31 yıldır hasret kaldı

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)

ZİRAAT Türkiye Kupası\'nda 2017-18 sezonu serüvenine yarın başlayacak olan Bursaspor, 31 yıllık kupa özlemini dindirmek istiyor.

Ziraat Türkiye Kupası 3\'üncü turunda Bursaspor, bugün 3\'üncü Lig ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu\'nu ağırlayacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu\'nda oynanacak olan karşılaşmada İstanbul Bölgesi A Klasman Hakemi Onur Karabaş düdük çalacak. Karabaş\'ın yardımcılıklarını Serkan Gençerler ve Mehmet Yılmaz yapacak. Müsabakanın 4.hakemi ise Yavuz Çetin olacak.

LE GUEN ROTASYONA GİDİYOR

Teknik Direktör Paul Le Guen, yarın ilk 11\'de fazla forma şansı vermediği oyuncuları kullanacak. Rotasyon ağırlıklı bir kadro ile Tarsus İdman Yurdu karşısına çıkacak olan yeşil beyazlı ekipte Jires Kembo Ekoko, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlığı devam eden Pablo Martin Batalla\'nın da forma giymesi beklenmiyor. Bursaspor\'un muhtemel 11\'i ise şu şekilde; Muhammet, Ertuğrul, İsmail Konuk, Ekong, Onur, Bilal, Merter, Furkan, Paschal, Joshua John, Deniz.

Sabah saatlerinde yaptığı idmanla Tarsus İdman Yurdu maçını hazırlıklarını tamamlayan yeşil beyazlı ekip, maç saatini beklemeye başladı. Koordinasyon ve çabukluk çalışması yapan Bursasporlu oyuncular, son bölümde taktik çalıştı. Yarın sabah saatlerinde Tarsus İdman Yurdu\'na karşı forma giyemeyecek oyuncular bir çalışma gerçekleştirecek.

BAŞARIYA AÇ

Ziraat Türkiye Kupası’nda 2017-18 sezonunun serüvenine bugün başlayacak olan Bursaspor, kupayı uzun yıllardır kazanamıyor. Son olarak 1985-86 sezonunda kupayı müzesine götüren Yeşil Beyazlılar, 31 yıldır bu başarıyı elde edemiyor. Geçtiğimiz sezon sürpriz bir şekilde gruptan çıkamayan Bursaspor, 2014-15 sezonunda finalde Galatasaray’a 3-2 ve 2011-12 sezonunda ise Fenerbahçe finalde 1-0 kaybetmişti.

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