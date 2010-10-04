T24 LogoT24 Logo
Spor

BURSASPOR KULÜBÜ BAŞKANININ GÖZALTINA ALINMASINA SORUŞTURMA BURSA (A.A)

04 Ekim 2010 20:29

-BURSASPOR KULÜBÜ BAŞKANININ GÖZALTINA ALINMASINA SORUŞTURMA BURSA (A.A) - 04.10.2010 - Bursa Cumhuriyet Savcılığının, Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı'nın ''yanlışlıkla'' gözaltına alınmasıyla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.  Alınan bilgiye göre, Yazıcı'nın Bursa'da düzenlenen bir operasyonda isim benzerliği nedeniyle Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ''yanlışlıkla'' gözaltına alınmasının ardından Bursa Cumhuriyet Savcılığınca İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası hakkında soruşturma başlatıldı. Olayı soruşturan cumhuriyet savcısının Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı'yı adliyeye davet ederek şikayetçi olup olmadığını soracağı öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24