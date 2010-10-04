-BURSASPOR KULÜBÜ BAŞKANININ GÖZALTINA ALINMASINA SORUŞTURMA BURSA (A.A) - 04.10.2010 - Bursa Cumhuriyet Savcılığının, Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı'nın ''yanlışlıkla'' gözaltına alınmasıyla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi. Alınan bilgiye göre, Yazıcı'nın Bursa'da düzenlenen bir operasyonda isim benzerliği nedeniyle Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ''yanlışlıkla'' gözaltına alınmasının ardından Bursa Cumhuriyet Savcılığınca İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası hakkında soruşturma başlatıldı. Olayı soruşturan cumhuriyet savcısının Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı'yı adliyeye davet ederek şikayetçi olup olmadığını soracağı öğrenildi.