-BURSASPOR KIRIKHANSPOR İLE BERABERE KALDI BURSA (A.A) - 10.11.2010 - Ziraat Türkiye Kupası (D) Grubu'nda Bursaspor-Kırıkhanspor maçı 1-1 berabere sona erdi. 63. dakikada Bursaspor atağında, Nunez uzaktan topa sert vurdu. Top direğin yanından auta çıktı. 76. dakikada Bursaspor ikinci gole çok yaklaştı. Sağ kanattan hareketlenen Nunez topu ceza sahasına ortaladı. Ozan İpek'in sol çaprazdan sert şutunda top direğin yanından auta çıktı. 79. dakikada Bursaspor atağında Nunez'in ceza sahası dışından sert şutunda top üst direkten döndü. Kırıkhanspor defansı dönen topu uzaklaştırdı. Maç 1-1 berabere sona erdi. Stat: Atatürk Hakemler: Hakan Ceylan xx, Deniz Turgut xx, Ahmet Şimnşek xx Bursaspor: Harun xx, Ömer xx, Serdar xx, Vederson xx, Stepanov xx, Bekir Ozan xx, Svensson xx (Dk. 72 Sercan x), Volkan Şen xx, İsmail Haktan xx (Dk. 46 Ozan İpek x), Nunez xx, Steinert xx (Dk. 46 İnsua x) Kırıkhanspor: Bekir xx, Oğuzhan xxx, Gökhan xx (Dk. 85 Reşit ?), Ümit xx (Dk. 58 Osman x), Akan xxx, Tayfun xx, Ömer xx, Alaattin xx, Erhan xx, Abdullah xx, Buğra xx (Dk. 76 Yasin x) Goller: Dk. 25 Akan (Kırıhanspor), Dk. 27 Nunez (Bursaspor) Sarı Kartlar: Dk 36 Bekir Ozan (Bursaspor), Dk. 68 Oğuzhan, Dk. 84 Bekir (Kırıkhanspor)