-BURSASPOR KENTE DÖNDÜ BURSA (A.A) - 05.08.2011 - UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turu rövanş maçında FC Gomel'i deplasmanda 3-1 yenerek tur atlayan Bursaspor, kente döndü. Bursaspor kafilesini Belarus'tan Bursa'ya getiren Türk Hava Yollarına ait özel uçak, saat 02.50'de Yenişehir Havaalanı'na indi. Bursaspor kafilesini 30'u aşkın yeşil beyazlı taraftar karşıladı. Takımlarını coşkuyla karşılayan taraftarlar havalanında ''Adam gibi adam Ertuğrul Sağlam'', ''En büyük kaptan Ömer Erdoğan'' tezahüratları yaptı. Taraftarlar, yeşil beyazlı futbolcularla hatıra fotoğrafı da çektirdi. Bursaspor kafilesi havaalanından kulüp otobüsüyle Özlüce Tesisleri'ne gitti.