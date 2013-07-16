Bursaspor kendinden emin

İki futbolcu, kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu. Tecrübeli file bekçisi Frey, Bursaspor gibi coşkulu bir taraftara sahip olan kulübe geldiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

'Taffarel'le konuştum'

Bursaspor'a transfer olmadan eski bir arkadaşı olan Taffarel'den bilgi aldığını belirten Frey, şöyle konuştu:

"Benim çok yakın dostlarımdan birisi şu anda Galatasaray'da kaleci antrenörlüğü yapan Taffarel'den Türk futbolu ve Bursaspor hakkında bilgi aldım. Bana Türkiye'de insanların futbola çok aşık olduğunu söyledi. Benim Bursaspor'a gelmem yönünde tavsiyede bulundu. Tercih etmem bu yüzden kolaylaştı."

"Bursaspor'da tanıdığın futbolcular var mı?" sorusuna Frey, "Batalla'nın Bursaspor'da çok büyük işler yaptığını biliyorum. Belluschi ile 1 sezon birlikte oynadım. Taiwo'yu İtalya'dan tanıyorum" derken şöyle devam etti:

'Hedefimiz büyük'

"Bursaspor'un Türkiye'de üst sıralarda yer aldığını biliyorum. Hedefimiz büyük. Bu sezon hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde beklentilerimiz var. Hazır olmamız gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli rakipler var. Belki zor olacak ama imkansız değil. Bize düşen sahada işimizi en iyi yönde yapmak."

'Tebrik yağmuruna tuttular'

Bursaspor'a imza attığı andan itibaren taraftarlardan çok sayıda tebrik mesajı aldığını belirten Frey, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bursaspor taraftarının coşkusunu bana anlattılar. Onların bana olan sevgilerini dünden itibaren gördüm. İnanılmaz çok mesaj geldi. Herkes çok mutlu gözüküyor. Bu sevgide beni olumlu yönde motive ediyor. Bu durum takım için çok önemli. Taraftarlarımız bizim için itici bir güç olacaktır. Genç kaleciler Harun ve Bekir Sevgi'ye de tecrübelerimi aktaracağım."

Cilveli: '4 oyuncuyu tanıyorum'

Arjantinli defans oyuncusu Renato Civelli takımda bulunan Arjantinli oyunculardan Batalla ve Taiwo ile daha önce aynı takımda forma giydiğini, Belluchi ve Basser ile de karşılıklı olarak oynadığını belirtti. Civelli, son olarak şöyle dedi:

"Bursaspor'un gittikçe yükselen bir grafiği var. Başarılı olacağımıza inanıyorum. Çok ateşli bir taraftara sahip olduğumuzu öğrendim. Arjantin seyircisi de çok ateşlidir. Çok iyi bir takıma sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bize düşen ne kadar sorumluluk varsa yerine getireceğiz. Ailemi de Türkiye'ye getireceğim."