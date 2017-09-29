Bursaspor, Kayseri deplasmanında yeni bir sayfa açmak istiyor

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- SÜPER Lig\'de Galatasaray mağlubiyetiyle galibiyet serisi sona eren Bursaspor, Kayserispor deplasmanında yeni bir sayfa açma peşinde. Yeşil beyazlı ekipte en önemli eksik ise kaptan Pablo Martin Batalla.

Süper Lig\'de Bursaspor, yarın 7\'nci hafta karşılaşmasında deplasmanda Kayserispor\'a konuk olacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu\'nda saat 16.30\'da oynanacak olan bu zorlu randevuda İstanbul bölgesi hakemlerinden Hüseyin Göçek düdük çalacak. Göçek\'in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Erdem Bayık yapacak. Mücadelenin 4\'ncü hakemi ise Serkat Tokat olacak.

KAYSERİ\'DE 3 MAÇTIR KAYBEDİYOR

İki takım Süper Lig\'de 20 kez kozlarını paylaşırken, bu mücadelelerin yalnızca birinde taraflar birer puanla sahadan ayrıldı. Geride kalan maçlarda ise Kayserispor\'un 10\'a 9\'luk galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Ligde oynanılan son 5 maçın 4\'ünü rakibine kaybeden yeşil beyazlı ekip ise, yarın kazanarak hem bu şanssızlığa hem de Kayseri deplasmanındaki 3 maçlık galibiyet hasretine son verme peşinde.

BATALLA SAKAT

Bu önemli mücadelede Bursaspor\'da Pablo Martin Batalla\'nın sakatlığı bulunuyor. Arjantinli yıldızın bugün saat 16.00\'da Kayseri\'ye gidecek olan kafilede yer alması beklenmezken, ilk 11\'de de Le Guen, Batalla\'nın yerine Cristobal Jorquera\'ya şans vereceği öğrenildi. Ayrıca Bursaspor\'da uzun süredir sakatlığı olan Emre Taşdemir ve Serdar Kurtuluş da yarın sahada yer alamayacak. Kayserispor\'da ise sakatlığı bulunan Silvestre Varela\'nın durumu belirsizliğini koruyor.

Yarınki mücadele, aynı zamanda ligde en az ikili mücadele kazanan ve rakip ceza alanında en az topla oynayan 3 takımdan ikisini karşı karşıya getirmesiyle de ön plana çıkıyor.

Bursaspor, ilk 6 hafta sonunda 12 kez rakip ağları havalandırırken Dzon Delarge\'ın 4 golü ve Batalla\'nın 3 gol 1 asisti dikkat çekiyor. Bu iki oyuncu, 12 golün 8\'ine direkt olarak etki etmiş durumda. Kayserispor\'da ise Umut Bulut, Bursaspor\'a karşı oynadığı 17 maçta 5 gol kaydetti. Yeşil beyazlı ekibin yarın gol umudu olacak Bogdan Stancu ise, Kayserispor\'a karşı oynadığı 11 maçta 2\'şer gol ve asist ile 4 gole katkıda bulundu.

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