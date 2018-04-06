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Spor

Bursaspor, Kasımpaşa karşısında öne geçtiği hiçbir lig maçını kaybetmedi

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) - EVİNDE oynadığı maçlarda Kasımpaşa'ya üstünlük kuran Bursaspor, şu ana dek İstanbul ekibi karşısında skor avantajını yakaladığı hiçbir maçta mağlubiyet yüzü görmedi

06 Nisan 2018 14:07

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) - EVİNDE oynadığı maçlarda Kasımpaşa\'ya üstünlük kuran Bursaspor, şu ana dek İstanbul ekibi karşısında skor avantajını yakaladığı hiçbir maçta mağlubiyet yüzü görmedi.
Spor Toto Süper Lig\'de Bursaspor, 28\'inci hafta mücadelesinde sahasında Kasımpaşa\'yı ağırlayacak. Bu kritik randevu öncesi hazırlıklarını sürdüren yeşil beyazlı ekip, sahasında oynadığı son 2 maçı kazanırken aynı zamanda bu sezon skor avantajını yakaladığı mücadelelerin önemli bir kısmından galibiyet çıkardı. Ligde geride kalan haftalarda 10 maçta öne geçen yeşil beyazlılar, bu mücadelelerin 8\'ini kazanırken, yalnızca 2\'sinde mağlup oldu.
İki takım arasında bugüne kadar oynanan 17 Süper Lig mücadelesinde Bursaspor, İstanbul ekibi karşısında 10 kez skor avantajını yakaladı. Bu mücadelelerin 8\'inden galip ayrılan yeşil beyazlı ekip, mağlubiyet almazken diğer 2 maç ise berabere sonuçlandı.
İLK YARININ SONUNA DOĞRU COŞUYOR
Bunun dışında ligde geride kalan haftalarda rakip kaleye en az şut çeken (258) ve bu şutlarda en az isabet bulan (90) takım olan Bursaspor, 34 kez gol sevinci yaşarken bu gollerin büyük bir kısmı ise ilk yarının son 15 dakikalık diliminde geldi. Bu süreçte 12 gol kaydeden yeşil beyazlılar, puanları topladığı maçlarda özellikle ilk yarıdaki etkili görüntüsüyle öne çıktı.
Rakip Kasımpaşa ise maçların son 15 dakikasında en fazla gol yiyen iki takımdan biri olurken, Bursaspor ise maçların son çeyrek diliminde sadece 6 gol atarak ligde bu süreçte Göztepe ile birlikte en az gol kaydeden takım oldu.

(FOTOĞRAFLI)
 

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