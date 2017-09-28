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Spor

Bursaspor Kadın Voleybol Takımı'na yeni sponsor

BURSA, (DHA) TÜRKİYE Kadınlar Voleybol 1

28 Eylül 2017 18:52

BURSA, (DHA)

TÜRKİYE Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde ikinci sezonunu geçirmeye hazırlanan Bursaspor\'da kulübün eski yöneticilerinden Halil Özyürek’in sahibi olduğu Yüksekoba İnşaat isim sponsoru oldu.

3 yıl boyunca Bursaspor Kadın Voleybol Takımı\'nın sponsorluğunu üstlenecek olan Yüksekoba İnşaat ile Bursaspor arasındaki sponsorluk anlaşması, Cengiz Göllü Salonu’nda yapılan tören ile taçlandırıldı. Voleybol takımının teknik heyeti ve sporcularının da katıldığı törende Bursaspor Başkanı Ali Ay, Amatör Şubelerden Sorumlu yönetici Sezer Sezgin ve Yüksekoba İnşaat yönetim kurulu başkanı Halil Özyürek katıldı.

ANLAŞMA 3 YILLIK

İmza töreninde konuşan Başkan Ali Ay, Bursaspor hem eski yöneticisi, hem de Bursalı bir işadamının sponsor olmasının önemli olduğunun altını çizerek, “Bundan sonra Bursalı firmaların ev eski yöneticilerin de spor branşlarımıza sponsor olmalarını arzuluyoruz. Voleybol takımımız ligde Bursaspor Yüksekoba adıyla mücadele edecektir. Anlaşmamız 3 yıllık ve 300 bin TL olarak belirlendi. Bu sayı her yıl artarak devam edecek. Takım Süper Lige yükselmesi halinde daha yukarılara çıkacaktır” dedi.

\'YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ\'

Yüksekoba İnşaat Firması sahibi Halil Özyürek ise, “Başkanımız Ali Ay, ve Şube sorumlusu Sezer Sezgin ile yaptığımız görüşmeler olumlu geçmişti. Bursaspor’a faydalı olmak için Voleybol Takımımıza sponsor olduk. Yüksekoba İnşaat olarak Bursaspor’un yanında olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Amatör Şubelerden Sorumlu yönetici Sezer Sezgin ise, Bursaspor’da daha önceki dönemlerde yöneticilik yapan bir işadamının takıma sponsor olmasının önemli olduğunun altını çizerken, ”Bu inşallah diğer Bursalı firmalara örnek olur” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 3 yıllık sözleşmeye imzalar atıldı. Daha sonra Başkan Ali Ay, Halil Özyürek’e voleybol takımının formasını hediye etti.

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