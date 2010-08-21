-BURSASPOR İSTANBUL'A GİTTİ BURSA (A.A) - 21.08.2010 - Bursaspor, yarın Galatasaray ile deplasmanda yapacağı zorlu karşılaşma için İstanbul'a gitti. Sabah tesislerde hafif bir ter antrenmanı yapan yeşil-beyazlı takım, saat 14.15'te kulüp otobüsüyle Özlüce Tesisleri'nden ayrıldı. Bursaspor, Mudanya'dan feribotla İstanbul'a geçecek. 35 kişilik bir kafileyle İstanbul'a giden Bursaspor, Dedeman Otel'de kampa girecek. Bursaspor'un yarın akşam Galatasaray'ın karşısına Ivankov, Ali, Ömer, Spetanov, Vederson, Volkan, Hüseyin, Ergiç (Insua), Ozan, Nunez ve Sercan 11'iyle çıkması bekleniyor.