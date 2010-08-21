T24 LogoT24 Logo
Spor

BURSASPOR İSTANBUL'A GİTTİ BURSA (A.A)

21 Ağustos 2010 18:15

-BURSASPOR İSTANBUL'A GİTTİ BURSA (A.A) - 21.08.2010 - Bursaspor, yarın Galatasaray ile deplasmanda yapacağı zorlu karşılaşma için İstanbul'a gitti. Sabah tesislerde hafif bir ter antrenmanı yapan yeşil-beyazlı takım, saat 14.15'te kulüp otobüsüyle Özlüce Tesisleri'nden ayrıldı. Bursaspor, Mudanya'dan feribotla İstanbul'a geçecek. 35 kişilik bir kafileyle İstanbul'a giden Bursaspor, Dedeman Otel'de kampa girecek. Bursaspor'un yarın akşam Galatasaray'ın karşısına Ivankov, Ali, Ömer, Spetanov, Vederson, Volkan, Hüseyin, Ergiç (Insua), Ozan, Nunez ve Sercan 11'iyle çıkması bekleniyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24