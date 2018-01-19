T24 LogoT24 Logo
Spor

Bursaspor, İsmail Konuk ile yolları ayırdı

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) Bursaspor, bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan İsmail Konuk'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti

19 Ocak 2018 23:16

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA)

Bursaspor, bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan İsmail Konuk\'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Yeşil-beyazlı ekip tecrübeli savunmacıya pozitif tutumu için teşekkür etti.
Transfer çalışmalarını sürdüren Bursaspor, diğer yandan takımdan gönderilecek oyuncularla da yollarını ayırıyor. Teknik ekibin verdiği rapor doğrultusunda takımdan son ayrılan isim İsmail Konuk oldu. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada İsmail Konuk ile sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiği duyuruldu. Bursaspor Kulübü aynı zamanda açıklamasında \"Kulübümüzde forma giydiği dönem ve ayrılırken her türlü kolaylığı sağlayarak pozitif bir tutum sergileyen Konuk’a teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz\" ifadelerine yer verdi.
SÜPER LİG\'DE BU SEZON SÜRE ALAMADI
30 yaşındaki savunmacı, geçtiğimiz sezonun başında Akhisar Belediyespor\'dan Bursaspor\'a transfer olurken, söz konusu dönem boyunca 32 maçta yeşil-beyazlı formayı girdi. 2 gol kaydeden İsmail Konuk bu sezon ise formaya hasret kalırken, sadece Ziraat Türkiye Kupası\'nda 4 maçta forma şansı bulabildi, ligde ise hiç süre alamadı. İsmail Konuk\'un Çaykur Rizespor ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.
Bursaspor, daha önce de Furkan Özçal ve Deniz Yılmaz ile yollarını ayırmıştı. Aynı zamanda Merter Yüce ile de yolların kısa sürede ayrılması bekleniyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkan DURALBURSADHA BursasporKonukYeşilbeyazlıTransferBursasporTeknikBursaspor KulübüKonukaSÜPER LİG BU SEZON SÜRE ALAMADI 30Akhisar Belediyespor BursasporZiraat Türkiye KupasıRizesporFurkanDeniz YılmazAynı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24