Bursaspor, İsmail Konuk ile yolları ayırdı

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA)

Bursaspor, bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan İsmail Konuk\'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Yeşil-beyazlı ekip tecrübeli savunmacıya pozitif tutumu için teşekkür etti.

Transfer çalışmalarını sürdüren Bursaspor, diğer yandan takımdan gönderilecek oyuncularla da yollarını ayırıyor. Teknik ekibin verdiği rapor doğrultusunda takımdan son ayrılan isim İsmail Konuk oldu. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada İsmail Konuk ile sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiği duyuruldu. Bursaspor Kulübü aynı zamanda açıklamasında \"Kulübümüzde forma giydiği dönem ve ayrılırken her türlü kolaylığı sağlayarak pozitif bir tutum sergileyen Konuk’a teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz\" ifadelerine yer verdi.

SÜPER LİG\'DE BU SEZON SÜRE ALAMADI

30 yaşındaki savunmacı, geçtiğimiz sezonun başında Akhisar Belediyespor\'dan Bursaspor\'a transfer olurken, söz konusu dönem boyunca 32 maçta yeşil-beyazlı formayı girdi. 2 gol kaydeden İsmail Konuk bu sezon ise formaya hasret kalırken, sadece Ziraat Türkiye Kupası\'nda 4 maçta forma şansı bulabildi, ligde ise hiç süre alamadı. İsmail Konuk\'un Çaykur Rizespor ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.

Bursaspor, daha önce de Furkan Özçal ve Deniz Yılmaz ile yollarını ayırmıştı. Aynı zamanda Merter Yüce ile de yolların kısa sürede ayrılması bekleniyor.

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