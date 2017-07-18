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Spor

Bursaspor, İngiltere'nin efsane takımını farklı geçti!

Kamp için Avusturya'da bulunan yeşil-beyazlılar, 28 Temmuz'a kadar burada kalacak

18 Temmuz 2017 14:38

Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, 3 kez Premier Lig şampiyonluğu bulunan ve şu an Championship Ligi'nde mücadele eden Leeds United'ı farklı geçti. Avusturya kampı kapsamında oynanan hazırlık maçında Paul Le Guen yönetimindeki yeşil-beyazlılar, İngiliz ekip karşısında 3-0'lık skorla galip geldi.

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Bursaspor, ilk yarıyı Hollandalı hücumcu Joshua John'un pasında William Ekong'un 13. dakikada attığı golle 1-0 üstün tamamladı. İkinciyi yarıya farklı bir 11 ile çıkan yeşil-beyazlılar, sahadaki oyun anlamındaki üstünlüklerini korudu. Paul Le Guen yönetimindeki ekip, farkı ikiye çıkaran golü 65. dakikada Tomas Necid ile buldu. Maçın skorunu belirleyen gol, 82. dakikada Sinan'dan geldi: 3-0.

Kamp için 14 Temmuz'dan beri Avusturya'da bulunan yeşil-beyazlılar, 28 Temmuz'a kadar çalışmalarını burada sürdürecek.

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