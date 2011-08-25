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Spor

Bursaspor inceleme istedi BURSA (A.A)

25 Ağustos 2011 16:47

-Bursaspor inceleme istedi BURSA (A.A) - 25.08.2011 - Bursaspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), lig sıralamasındaki değişikliklerin belirli dayanakları olması gerekliliğiyle Bursaspor'un durumunun yeniden incelenmesini istedi. Bursaspor Kulübünden, TFF'nin, Fenerbahçe'nin bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılımını men etmesine yönelik kararı üzerine internet sitesi aracılığıyla yapılan açıklamada, şunları kaydedildi: ''Daha önce hiç tanık olmadığımız bir kriz ortamında, gelişmeleri kaygı ve dikkatle takip etmekteyiz. Dün alınan karar doğrultusunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlarla ilgili tespit yapılırken, bu tespit kriterleri göz önünde bulundurulduğunda 2010-2011 sezonunu 3. sırada tamamlayan Bursaspor Kulübünün UEFA nezdindeki konumunda herhangi bir değişikliğin gündeme gelmemesine anlam veremiyoruz. Lig sıralamasındaki değişikliklerin belirli dayanakları olması gerekliliği ile Bursaspor'un durumunun yeniden incelenmesi konusunda haklarımızın sonuna kadar aranacağından kimsenin şüphesi olmasın. Söz konusu durum sonrası maddi ve manevi kayıplarımızın telafisi konusunda hukuki açıdan girişimlerimiz başlatılacaktır.''

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