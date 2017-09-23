Bursaspor ile Galatasaray ligde 97'nci randevusunda

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) – SÜPER Lig’de yarın son haftaların iki formda ekibi Bursaspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Ligdeki rekabette sarı kırmızılı ekibin açık ara üstünlüğü bulunurken, tribünlerde ise seyirci rekorunun kırılması bekleniyor.

Süper Lig’in 6’ncı haftasında Bursaspor, yarın Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda lider Galatasaray’ı ağırlayacak. Karşılaşmayı tecrübeli hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus’un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Süleyman Güneş yapacak. Saat 19.30’da başlayacak olan zorlu mücadelenin 4’üncü hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu olacak.

GALATASARAY’IN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

İki takım arasında oynanan lig maçlarında Galatasaray’ın üstünlüğü var. Süper Lig’de 96 kez kozlarını paylaşan iki ekibin randevularında sarı kırmızılı ekip 49, yeşil beyazlı ekip ise 22 galibiyet elde ederken 25 maç da berabere sonuçlandı. Rakibini toplamda son 14 maçtır yenemeyen Bursaspor, son olarak 28 Ocak 2012’de Bursa’da oynanan lig maçını Pablo Martin Batalla’nın golüyle 1-0 kazanmıştı.

BURSASPOR 5 MAÇTIR EVİNDE DE YENEMİYOR

Bursaspor, evinde de Galatasaray galibiyetinin özlemini çekiyor. Ligdeki 2008-09 sezonundan itibaren sarı kırmızılı ekibi sahasında ağırladığı üst üste 4 maçı da kazanan yeşil beyazlı ekip, Bursa’da oynanan sonraki 5 maçında ise galip gelemedi. Bu süreçte söz konusu maçların 3’ünü kazanan Galatasaray geçen sezon oynanan son maçta da Bursa’dan 5-0’lık galibiyetle ayrılmıştı.

MAÇIN KİLİT İSİMLERİ

Yarınki mücadelede Galatasaray’dan Bafetimbi Gomis, Bursaspor’dan ise Pablo Martin Batalla kilit isimler olacak. Gomis, sarı kırmızılı formayla şu ana dek 7 gol ve 2 asist yaparken ligde en fazla gole katkı veren oyuncu konumunda. Batalla ise, ligdeki 5 maçında 3 gol atıp 1 de asist kaydetti.

TRİBÜN REKORU BEKLENİYOR

Bursaspor Kulübü’nün bazı tribünlerdeki ilk sıralar için bilet satışının açıldığını duyurmasının ardından taraftarın maça olan ilgisi yükseldi. Yaklaşık 25 bin dolaylarında kombine satan yeşil beyazlı ekibin, yarın tribün rekoru da kırması bekleniyor. Bursaspor’un iç sahada en çok seyirciye oynadığı maç, 34 bin 622 biletli seyirci ile geçen sezon Fenerbahçe’ye oynadığı karşılaşmaydı.

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