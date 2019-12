'Bursaspor için her maç final'

T24 -

Yeşil-beyazlıların başarılı defans oyuncusu İbrahim Öztürk, 22 Mart Pazartesi akşamı sahalarında Denizlispor ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirtti.Kendileri için her maçın final olduğunu vurgulayan İbrahim Öztürk, ''Bu karşılaşma da bizim için çok önemli. Rakibimiz ligin alt sıralarından yukarı çıkmak istiyor. Ancak biz, sahamızda taraftarımızın desteği ile kazanacağımıza inanıyoruz'' dedi.İbrahim Öztürk, bir gazetecinin ''Şu an tüm spor kamuoyu lig lideri olması nedeniyle Bursaspor'dan ve şampiyonluktan bahsediyor. Bu sizde baskı oluşturuyor mu?'' yönündeki sorusuna, ''Biz sezon başında belirlediğimiz hedef doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz. Oynayacağımız 8 final maçından en iyi sonuçları alarak hedefe ulaşacağız. Hiçbir baskı hissetmiyoruz'' yanıtını verdi.''Şampiyonluk rüyalarına giriyor mu?'' sorusunu ise başarılı savunma oyuncusu, ''İster istemez düşünüyorsun. Bizler de hesaplar yapıyoruz. Nasıl bir duygu yaşarız onu düşünüyoruz. İşimizi ciddi yapıyoruz ve sonunda da emeğimizin karşılığını alacağımızı ümit ediyorum'' diye yanıtladı.Yeşil-beyazlıların yıldız oyuncusu Volkan Şen ise milli takımda yaşadığı sakatlık nedeniyle iki hafta takımından ayrı kaldığını, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ın görev vermesi halinde Denizlispor maçında forma giymek istediğini söyledi.Volkan Şen, zor maç olmasına karşın Denizlispor'u yenmekten başka düşüncelerinin bulunmadığını anlatarak, ''Sezon başında hedefimiz ilk 3 sırasında olmaktı. Şu an istediğimiz yerdeyiz. Emeğimizin karşılığını alıyoruz. Bu durumdan da çok mutluyuz. Bu mutluluğumuzun da sezon sonuna kadar devam etmesini istiyoruz'' diye konuştu.''Takımın ligde bulunduğu konum oyuncularda tedirginlik yaratıyor mu?'' sorusuna genç oyuncu, ''Hayır, herkes işini iyi yapıyor. Hiç bir sıkıntı ve tedirginlik yaşanmıyor. Nazar değmesin diye fazla da konuşmak istemiyorum. Şampiyonluğu düşünüyor ve istiyoruz'' yanıtını verdi.Volkan Şen, ''Milli takım kapmındaki diğer takımların oyuncularının Bursaspor'un bulunduğu konuma bakışları nasıldı?'' sorusu üzerine ise ''Bizi kutluyorlar ve iyi bir başarı yakaladığımızı söylüyorlar. Hatta bazı oyuncular 'eğer biz şampiyon olamazsak siz olun' diyorlar'' dedi.