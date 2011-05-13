Bursaspor hükmen mağlup

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Bursasporlular takımlarına büyük zarar verdi

TFF, hafta sonu oynanamayan Bursaspor-Beşiktaş maçıyla ilgili kararını verdi!Bursaspor 3-0 hükmen mağlup ilan edildi ve 5 maç saha kapama cezası verildi. Bursaspor evindeki ilk 5 maçı tarafsız sahada ve seyircisiz oynayacak. Yeşil beyazlı taraftarlar bu 5 maçın yanı sıra ilk 3 deplasman maçına gidemeyecek.Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Lütfi Arıboğan, düzenlediği basın toplantısında alınan kararı şu sözlerle açıkladı:"Olayları Bursa veya Bursaspor özelinde görmüyoruz. Yaşananlar bütün camiaların başına gelebilirdi. Bu yaşananlar maalesef gerilen bir yay gibi. Gerilen yayda okların kime isabet edeceği belli değildir. Federasyon olarak şiddete karşı verdiğimiz mücadelede bir kırılma anındayız. Bu andan sonra her şey iyiye veya çok daha kötüye gidebilir. TFF olarak bugün açıklayacağımız tüm cezaları daha önceki kararlardan bağımsız olarak değerlendirmeinzi rica ediyoruz."

İbrahim Yazıcı: Karar yargısız infaz







Bursaspor Başkanı İbrahim Yazıcı, karara sert tepki gösterdi. Yazıcı görüşlerini şöyle dile getirdi:

“Ben sahanın içindeki güvenlikten sorumluyum, ben sokaktan sorumlu değilim. Ben ne yapmışım bu cezayı hak edecek. Federasyon verebiliyorsa devlete ceza versin. Bu kişiler provoke etmiş olamaz mı. Ben son derece ağır buluyorum. Bu cezanın neresini hak ediyor Bursaspor. Bu verilen ceza hiç ama hiç Bursaspor’un hak etmediği ceza. Bazen cezalar caydırıcı değil, tetikleyici olur. Bu işle Bursaspor’un hiç alakası yok. Biz polis otosunda maçlara gittik. Maç tekrar başlatılabilirdi. Bu yargısız infaz oldu.”



Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, da TFF'nin, Beşiktaş maçında Bursaspor'u 3-0 hükmen yenik sayılması, ev sahibi takıma 5 maç tarafsız sahada seyircisiz oynama cezası verilmesine ilişkin kararı konusunda şu anda değerlendirme yapmak istemediğini belirtti. Sağlam, TFF'nin kararıyla ilgili sorusu üzerine, şu an bir değerlendirme yapmak istemediğini söyledi.





Ertuğrul Sağlam, ''Karar, henüz çok sıcak. Gerekli değerlendirmeyi ileride yaparım'' diye konuştu.



Bu arada federasyonunun kararından sonra Bursa taraftarının tepkisinden endişe eden emniyet güçleri kentte olağanüstü güvenlik önlemleri aldı.