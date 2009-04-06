Bursaspor hedef büyüttü



Ankaraspor'u deplasmanda 2-0 yenen Bursaspor’da, UEFA hedefi daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandı.



Bursaspor'da, Ankaraspor karşısında deplasmanda 2-0'lık skorla alınan galibiyetin ardından UEFA Kupası'na katılma hedefi, daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandı.



Bursaspor Kulübü Basın Sözcüsü Mehmet Çavuşoğlu, ikinci yarıda başlayan çıkışlarını güçlü Ankaraspor'u deplasmanda yenerek sürdürdüklerini, hedefe bir adım daha yaklaştıklarını söyledi.



Futbolcuların gereksiz strese girmemesi için bugüne kadar UEFA hedefini fazla dillendirmediklerini ifade eden Çavuşoğlu, ''Futbolcularımız son haftalardaki performanslarıyla UEFA Kupası'na katılmayı çok istediklerini gösterdi'' dedi.



Çavuşoğlu, ligde oynayacakları çok önemli 8 maç olduğunu anımsatarak, ''UEFA Kupası'na katılmak istiyoruz, ancak işimiz kolay değil. Öncelikle biz mümkün olduğunca fazla puan toplayıp, rakiplerimizin de puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Biz işimizi iyi yapıp her maça 3 puan parolasıyla çıkacağız. Son maça kadar büyük bir ciddiyetle mücadele edeceğiz. Sonuçta UEFA Kupası'na gidersek büyük mutluluk yaşarız'' diye konuştu.



Başarıda, yönetim, teknik heyet, futbolcular ve taraftarlar arasında yaşanan birlikteliğin önemli rol oynadığının altını çizen Çavuşoğlu, ancak bunun yeterli olmadığını, daha büyük başarılar için tüm şehrin kenetlenmesi, kentte yaşayan herkesin Bursaspor'un yanında olması gerektiğini sözlerine ekledi.



