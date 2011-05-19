-BURSASPOR HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR BURSA (A.A) - 19.05.2011 - Bursaspor, 21 Mayıs Cumartesi günü cezası nedeniyle Eskişehir'de yapacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Özlüce Tesislerinde teknik direktör Ertuğrul Sağlam gözetiminde ilk 20 dakikası basına açık yapılan çalışmaya, bağırsak enfeksiyonu geçirdiği bildirilen Ozan İpek katılmadı. Isınma koşularıyla başlayan antrenmanın basına kapalı bölümünde yeşil-beyazlıların Gençlerbirliği maçının taktik provasını yaptığı öğrenildi. Bu arada, antrenman öncesi tesislere gelen bir grup taraftar, teknik heyet ve futbolculara baklava ikram etti. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam ve oyuncularla hatıra fotoğrafı çektiren taraftarlar, antrenmanın bir bölümünü takip ederek takıma destek verdiler. -KALİTELİ OYUNCULAR ALACAĞIZ Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, 2010-2011 sezonunu 21 Mart Cumartesi günü Eskişehir'de yapacakları Gençlerbirliği maçıyla sonlandıracaklarını söyledi. İçinde bulundukları konum itibariyle bu maçın çok önemli olduğunu kaydeden Sağlam, ''Gençlerbirliği ile final maçı oynayacağız. Bu karşılaşmadan alacağımız iyi bir sonuç ve 3 puanla sezonu en iyi şekilde tamamlamayı düşünüyoruz. Oyuncularımızın hazır olması bizim için güzel bir olay. Ne sebep olursa olsun maçı almamız gerekiyor'' diye konuştu. Sağlam, rakiplerinin ligde rahat bir konumda olduğunu, bu nedenle sahada iyi bir mücadele vereceklerini ifade ederek, zorlu karşılaşmadan iyi bir netice ile ayrılacaklarına inandığını bildirdi. Bir gazetecinin ''Beşiktaş'ın, puan cetvelinde üçüncülük için yarıştığınız Gaziantepspor karşılaşmasına yedek ağırlıklı bir kadro ile çıkacağı söyleniyor. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?'' sorusuna Sağlam, şu yanıtı verdi: ''Tabi bu onların bileceği bir iş. Bizim için önemli bir mücadele. Bir yandan üçüncülük ve dördüncülük maçı olurken, diğer yandan sıralamayı etkileyecek ve Avrupa maçlarında statüyü belirleyecek. Biz bu karşılaşmaya final olarak bakarken aynı zamanda Gaziantepspor takımı da böyle bakıyor. Demek ki rakipleri çok önemli bakmıyorlar bu maça. Kendi adıma da çok yorum yapmak istemiyorum.'' -TRANSFER ÇALIŞMALARI- Yeni sezonla ilgili transfer çalışmalarının sürdüğünü, bu çerçevede belirledikleri oyuncularla Kulüp Başkanı İbrahim Yazıcı'nın görüşmelerini sürdürdüğünü ifade eden Sağlam, şöyle devam etti: ''Kimse en ufak şüphe duymasın, kaliteli oyuncuları bünyemize katacağız. Dolayısıyla transferlerde çok dikkatli davranmak lazım, bizde onu yapıyoruz. Önümüzdeki sezon zirve yarışında ve özellikle Avrupa kupalarında geçmişteki tecrübelerimizi katarak iyi neticeler alacağımıza inanıyoruz.'' Sağlam, iç transfer görüşmelerine sezonun tamamlanmasının ardından başlayacaklarını vurgularken, kulübün içinde bulunduğu ortam nedeniyle üçüncülük kutlaması gibi bir organizasyonun yapılmayacağını sözlerine ekledi.