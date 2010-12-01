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Spor

BURSASPOR HAZIRLIK MAÇINDA BERABERE KALDI BURSA (A.A)

01 Aralık 2010 18:11

-BURSASPOR HAZIRLIK MAÇINDA BERABERE KALDI BURSA (A.A) - 01.12.2010 - Bursaspor'un, Beşiktaş maçı hazırlıkları çerçevesinde 3. Lig 2. Grup takımlarından OYAK Renault ile oynadığı hazırlık maçı 2-2 sona erdi. Özlüce Tesisleri'nde yapılan maçta, yeşil-beyazlı takımda ağırlıklı olarak A2 takımında yer alan ve fazla forma şansı bulamayan oyunculara şans verildi. Bursaspor'un golleri 57 ve 60. dakikalarda Nunez'den gelirken, OYAK Renault bu gollere 59. dakikada Murat, 65. dakikada da Timuçin ile karşılık verdi. Bu arada, karşılaşmada Bursasporlu Steinert'in ikili mücadele sonucu sağ omuzu çıktı. Steinert'in omuzu, kulüp doktorlarının müdahalesiyle yerine yerleştirildi. Karşılaşmayı Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı ile yönetim kurulu üyeleri de izledi.

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