Bursaspor, Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı

Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayrıran, yola Ersel Uzgur ile devam eden Bursaspor, hocasını buldu. Yeşil-Beyazlılar, Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı.

Yeşil-beyazlılar Ertugrul Sağlam'dan sonra gündemde olan ve aracılar vasıtasıyla haber gönderdiği Hamzaoğlu ile orta noktada buluşamamıştı. Sonrasında Timsah'ta Murat Yakın, Zico ve Ersun Yanal isimleri masaya yatırıldı. Ancak 3 hoca adayı da yıllık 2.5 milyon Euro'nun üzerinde rakamlar isteyince anlaşma olmamıştı.

Ligdeki son Osmanlı yenilgisinden sonra Başkan Recep Bölükbaşı Hamza Hamzaoğlu ile flaş bir görüşme yaptı.

Taraflar bu kez el sıkışırken Hamza Hoca Bursaspor'un 1.5 yıllık teklifine 'evet' dedi.

Özel işleri nedeniyle Almanya'da bulunan Hamza Hamzaoğlu'nun bugün Bursa'ya gitmesi ve yapımı tamamlanan Timsah Arena'yı gezmesi bekleniyor.

Bursaspor da Hamza Hamzaoğlu ile resmen anlaştığını resmi internet sitesinden açıkladı.

İşte o açıklama:

"Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandı. Hamza Hamzaoğlu bugün Bursa'ya gelecek."