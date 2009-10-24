Bursaspor gol oldu yağdı: 6-0

Turkcell Süper Lig'de sezonun iddialı ekiplerinden Bursaspor, her iki yarıda bulduğu 3'er golle İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 6-0 mağlup etti. İBB'de ikinci yarıda Sylla, İbrahim Akın ve yedek kulübesinde Okan Buruk kırmızı kart gördü.



Turkcell Süper Lig'in 10. haftasında Bursaspor ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Bursa Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi.



Maça hızlı başlayan ev sahibi Bursaspor, 13. dakikada Ömer Erdoğan ve 16. dakikada Ozan İpek'in attığı gollerle 2-0'ı yakaladı. Skor avantajını ele geçirerek morallenen yeşil-beyazlılar 43. dakikada Batalla'nın golüyle devreyi 3-0 önde kapattı.



Konuk İstanbul Büyükşehir Belediyespor 56. dakikada Sylla ve 62. dakikada İbrahim Akın'ın ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 9 kişi kaldı.



Bursaspor 66'da Volkan Şen ve 74'te Turgay Bahadır'ın attığı gollerle 5-0'ı yakaladı. 9 kişi kalan rakibi karşısında oldukça rahat bir oyun sergileyen yeşil-beyazlılar 81. dakikada Ali Tandoğan'ın attığı golle skoru 6-0'a getirdi.



Karşılaşmanın 90. dakikasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da yedek kulübesinde oturan Okan Buruk da kırmızı kart görürken, mücadelede başka gol olmadı ve Bursaspor sahadan farklı galip ayrıldı.

