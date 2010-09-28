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Spor

BURSASPOR, GLASGOW'DA GLASGOW (A.A)

28 Eylül 2010 21:04

-BURSASPOR, GLASGOW'DA GLASGOW (A.A) - 28.09.2010 - Avrupa Şampiyonlar Ligi (C) Grubu'nda yarın akşam Glasgow Rangers ile karşılaşacak Bursaspor, özel uçakla Glasgow'a geldi. Yenişehir Havaalanı'ndan sabah saat 09.00'da Glasgow'a hareket eden yeşil-beyazlı kafileyi taşıyan uçak, yaklaşık 4,5 saat süren yolculuğun ardından Glasgow Havaalanı'na indi. Bursaspor kafilesi, Glasgow'a yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta yer alan ve restore edilerek otel haline getirilen eski şatoya yerleşti. Yeşil-beyazlı takım, akşam saatlerinde maçın oynanacağı Ibrox Stadı'nda son antrenmanını yapacak. Kafile, Glasgow Rangers maçının ardından yarın özel uçakla Bursa'ya dönecek. 

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