-BURSASPOR GENEL MÜDÜRÜ GÖZALTINDA BURSA (A.A) - 10.05.2011 - Bursaspor Kulübü Genel Müdürü Osman Nuri Biçer, Bursaspor-Beşiktaş maçı öncesinde çıkan olaylarla ilgili olarak gözaltına alındı. Bursaspor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yöneticisi Öztürk Yazıcı, Osman Nuri Biçer'in sabah erken saatlerinde evinden alınarak Bursa Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğünü söyledi. Biçer'in bilgi ve görüşüne başvurulmak üzere gözaltına alındığı düşüncesinde olduğunu ifade eden Yazıcı, ''Osman Nuri Biçer'e şiddet olaylarına karışanların taraftar olup olmadığının sorulduğunu düşünüyorum. Avukatları yanında'' dedi. Bu arada, Bursaspor'un bilet sorumlusu Sedat Ş'nin de gözaltına alınanlar arasında yer aldığı kaydedildi.