T24 LogoT24 Logo
Spor

BURSASPOR GENEL MÜDÜRÜ GÖZALTINDA BURSA (A.A)

10 Mayıs 2011 15:53

-BURSASPOR GENEL MÜDÜRÜ GÖZALTINDA  BURSA (A.A) - 10.05.2011 - Bursaspor Kulübü Genel Müdürü Osman Nuri Biçer, Bursaspor-Beşiktaş maçı öncesinde çıkan olaylarla ilgili olarak gözaltına alındı. Bursaspor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yöneticisi Öztürk Yazıcı, Osman Nuri Biçer'in sabah erken saatlerinde evinden alınarak Bursa Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğünü söyledi. Biçer'in bilgi ve görüşüne başvurulmak üzere gözaltına alındığı düşüncesinde olduğunu ifade eden Yazıcı, ''Osman Nuri Biçer'e şiddet olaylarına karışanların taraftar olup olmadığının sorulduğunu düşünüyorum. Avukatları yanında'' dedi. Bu arada, Bursaspor'un bilet sorumlusu Sedat Ş'nin de gözaltına alınanlar arasında yer aldığı kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24