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BURSASPOR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GÖZALTINDA BURSA (A.A)

14 Haziran 2011 14:23

-BURSASPOR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GÖZALTINDA BURSA (A.A) - 14.06.2011 - Bursaspor-Beşiktaş maçı öncesi çıkan olaylarla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde Bursaspor Kulübü Genel Müdür Yardımcısı ile bir kulüp personelinin gözaltına alındığı bildirildi.  Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda sabah saatlerinde yeşil-beyazlı kulübün Özlüce Tesislerine giden Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursaspor Kulübü Genel Müdür Yardımcısı Varol Çorapcıgil ile bilet sorumlusu Sedat Şen'i gözaltına aldı. Bursa Emniyet Müdürlüğüne götürülen Çorapcıgil ve Şen'in sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.  Bu arada, Sedat Şen soruşturma çerçevesinde daha önce de gözaltına alınmış, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. 

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