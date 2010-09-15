Bursaspor geçen senedeki mücadelesini dün unuttu

T24 - Bursaspor geçen sezon Süper Lig’de hak ederek şampiyon oldu. Peki Bursaspor, bu şampiyonluğu hak ederken ne yaptı?

Çok mu mükemmel futbol oynadı? Hayır. Zaman zaman iyi oynadı. Ama ne yaptı? Hep üst düzey mücadele yaptı.



Dün gece Bursaspor kötü oynadı. Futbolda bu kabul edilebilir birşey. O gün iyi değilsindir. Ama futbolda bir şey kabul edilmez. Mücadele etmemek. Bursaspor iyi mücadele etmedi, daha doğrusu savaşmadı. Artık birşeyi kabul etmemiz lazım. Türkiye’de futbol kötü gidiyor. Maalesef, bazı uyanıklar “Marka değeri” diyorlar, “Yayın ihalesi çok büyük paralara gitti” diyorlar. Diyorlar da diyorlar. Ama, mal ortada.



Bakınız eleme turlarında bir tek Trabzonspor’un rakibi eli ayağı düzgün bir takımdı. Onun adı da Liverpool. Diğerleri dandik. Fenerbahçe ile Galatasaray bu dandik takımlara elendi. Valencia, Liverpool’dan sonra ikinci ciddi ve etkili bir takım. O da dün gece Bursaspor’u rahat geçti.

Bursaspor biraz daha iyi mücadele etseydi, biraz daha fazla savaşsaydı ne olurdu, kazanabilir miydi? Çok zor. Çünkü arada fark var. Peki bu fark çok çabuk mu oluyor? Hayır. Biz bazen haddimizi bilmiyoruz. Basketbolda ABD ile oynadığımız Dünya Şampiyonluğu finalinden önce Türkiye’den 100 kişiye sorsak “Neden olmasın. ABD’yi eleriz” derlerdi. Ama ertesi gün aynı şeyi söylemediler. Çünkü, bazı şeyler öyle bir gecede ya da bir haftada olmuyor. Hani o ince ayrıntılar, bazılarımızın teferruat dediği, bazılarımızın da nüans dediği şeyler. Onlar için yıllar lazım.

Takım olmak

Valencia aman aman bir takım değil. Ne yapıyorlar, öncelikle sahayı iyi parselliyorlar. Topluca defans yapıyorlar. Top, Bursasporlu oyunculara geçtiğinde en az 9 Valencialı top ile kendi kalesi arasına giriyor. Hücum ettiklerinde de bazen 4 bazen 5 oyuncu ile geliyorlar, ama tam geliyorlar. Bursaspor, 90 dakika boyunca orta alanda 5 tane pas yapamadı. Orta sahada fazla gözüktüler. Ancak, fazla gözükmek iyi oynamaya yetmiyor. Hakem en kolay maçlarından birini yönetti. Pozisyonların içine hiç girmedi. Bir taç kararı, bir faul kararı belki de Bursaspor’un lehine bir penaltısı tartışılır. Ama, bu Bursaspor hakemi de zorlayamadı.

Kamçılanmalılar

Bursa şehrini ve 2.5 ayda hazırlanan Atatürk Stadı’nın tribünlerini, zemini ve VIP salonlarını çok beğendim. Bu konuda Devler Ligi’ne hazırlardı. Bursaspor, Türkiye’de taze şampiyon olmuş bir takım. Emekleme devrinde. Bence bu yenilgi onları kamçılamalı, çökertmemeli. Zannediyorum, futbolcular kendilerini fazla germezlerse fazla uzağa gitmesinler, Valencia ile oynayacakları rövanş maçında bundan daha iyi mücadele edeceklerdir. Daha iyi netice alacaklarına da eminim. Çünkü, Fenerbahçe’yi, Galatasaray’ı ve ve elendikleri rakipleri gördükten sonra Bursaspor’a fazla kızamıyorum.



Beğendim

Atatürk Stadı’nın kısa sürede dün geceye hazır hale getirilmesini.



Beğenmedim

Bursaspor’un mücadele gücünün ve hırsının çok aşağılarda olmasını.



Dikkat

Şampiyonlar Ligi maçları, Bursaspor’un lig maçlarına tesir etmesin.