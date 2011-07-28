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Spor

Bursaspor geç uyandı!

Bursaspor Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme ilk maçında evinde Gomel'i 2-1 yendi.Geçtiğimiz

28 Temmuz 2011 03:00

T24 - Bursaspor Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme ilk maçında evinde Gomel'i 2-1 yendi.Geçtiğimiz sezonu 3. sırada bitirerek Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanan Yeşil-beyazlılar 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Bursa Atatürk Stadı'nda Belarus temsilcisi Gomel'i konuk etti. 

İlk yarıda rakip kaleyi adeta ablukaya alan temsilcimiz birçok gol pozisyonundan yararlanamadı ve dakikalar 41'i gösterdiğinde bir duran top organizasyonunda Kuzmenok'un attığı kafa golüyle soyunma odasına 1-0 geride gitti. 

Bu gelen Timsah'ın ayak sesleri

İkinci yarıda da oyunun hakimiyetini elinde tutan Bursaspor, 51. dakikada Serdar Aziz'in kafa vuruşuyla skorda dengeyi sağladı. 71. dakikada ise sahneye İbrahim Kaş çıkarak yeşil-beyazlıları öne geçiren ve maçın skorunu belirleyen golü kaydetti. 



Bu mücadelenin rövanşı ise 4 Ağustos Perşembe günü Belarus'ta oynanacak. 
 

BURSASPOR NASIL TUR ATLAR

Belarus'ta yapılacak rövanş maçında temsilcimize her türlü galibiyet ve beraberlik yetiyor. Bursaspor 3-2 veya daha fazla gollü bir skorla rakibine tek farkla yenilirse yine play-off biletini alan taraf olacak. Mücadele 2-1 sona ererse uzatma dakikalarına gidilecek. Bunun dışındaki tüm skorlar Belarus temsilcisine yarayacak.


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