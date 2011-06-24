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Spor

BURSASPOR FRANK LAMPARD İLE İLGİLENİYOR BURSA (A.A)

24 Haziran 2011 20:56

-BURSASPOR FRANK LAMPARD İLE İLGİLENİYOR BURSA (A.A) - 24.06.2011 - Yeni sezon için güçlü bir kadro oluşturmak isteyen Bursaspor'un, İngiltere'nin Chelsea takımının yıldız orta saha oyuncusu Frank Lampard ile ilgilendiği öğrenildi.  AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bursaspor'da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ın raporu doğrultusunda orta sahaya kaliteli bir oyuncu kazandırmak için çalışmalar sürüyor.  Yeşil-beyazlı yöneticilerin, yeni sezon için kadroda düşünülmeyen Ivan Ergiç'ten boşalan mevkiye, Chelsea'nın yıldız oyuncusu Frank Lampard'ı transfer edebilmek için bu oyuncunun menajeri ve İngiliz kulübüyle temasa geçti. İngiliz kulübünün Bursasporlu yöneticilerin teklifine sıcak baktığı, 31 yaşındaki yıldız oyuncunun da ikna edilmesi için yoğun görüşmeler yapıldığı öğrenildi.   

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