Bursaspor Finlandiya'da dondu!

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Bursaspor, deplasmanda karşılaştığı Finlandiya'nın Kups Kuopio takımına 1-0 mağlup oldu.
Yeşil beyazlılar, sahaya Carson, Basser, Serdar Aziz, İbrahim Öztürk, Hakan Aslantaş, İsmail Haktan, Musa, N'Diaye, Ozan İpek, Batalla, Pinto ilk onbiriyle çıktı.
İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmanın 73. dakikasında ev sahibi ekip Snader Puri'nin golüyle öne geçti.
Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında gol olmayınca Bursaspor, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı ve tur şansını Bursa'daki rövanş maçına bıraktı.
Rövanş karşılaşması ise 9 Ağustos'ta Bursa Atatürk Stadı'nda oynanacak.